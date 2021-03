Selon un acteur du jeu, Halo Infinite sortirait en novembre 2021

Partager







Comme rapporté par GamesRadar, l’acteur Verlon Roberts a révélé qu’Halo Infinite serait lancé en novembre prochain.

L’information a été dévoilée lors d’une entrevue avec l’acteur dans le balado Fadam and Friends, sorti la semaine dernière. Verlan Roberts participait au podcast à titre d’invité afin de discuter de sa carrière.

Une heure et 10 minutes après le début de la discussion, Roberts dévoile avoir fait une audition et obtenu un rôle dans Halo Infinite. Par le fait même, l’acteur dit que le jeu, qui devait sortir en 2020, a été retardé et sortira finalement en novembre 2021.

Roberts prétend avoir accès à ces informations puisqu’il aurait obtenu le rôle de Spartan Griffin dans le jeu.

Le personnage mentionné figure dans le roman Shadows of Reach et n'a été dévoilé dans aucune bande-annonce. Roberts révèle également qu'il aurait fait des scènes avec l'acteur interprétant Master Chief.

Du coup, l’acteur a peut-être révélé un peu plus qu'il ne le voulait, car aucune de ces informations n’a encore été confirmée officiellement par Xbox Studios ou 343 Industries.

On rappelle qu’Halo Infinite devait sortir au lancement des nouvelles consoles Xbox Series X et S.

