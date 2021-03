9 restos de cuisine asiatique à découvrir pour faire voyager ses papilles

Partager







La gastronomie asiatique fait partie depuis longtemps de la scène foodie montréalaise. De la Chine, en passant par le Vietnam, jusqu’en Corée, les restaurateurs d’origine asiatique nous ont fait découvrir les spécialités de leurs pays: poulet général Tao, sushis, Chow Mein, riz frit, nouilles Singapour, sandwich banh mi, soupe ramen...

Voici donc quelques adresses gourmandes pour un voyage culinaire et succulent en Asie aux quatre coins de la métropole.

Le snack-bar situé dans le carrefour gastronomique Le Central Thip Thip propose des plats typiques laotiens. Moins connue dans la gastronomie asiatique, la cuisine colorée laotienne nous fait découvrir de nouvelles saveurs. On adore la traditionnelle salade de papaye verte, la soupe de curry rouge ou encore le riz frit laotien avec nem (saucisse de porc laotien).

30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Pour goûter aux délices de la cuisine coréenne, le restaurant Luna est une excellente adresse pour vous initier à cet univers. D’ailleurs, l’une des spécialités de la Corée est son indéniable pour le barbecue. Vive les grillades! Que ce soit le bulgogi (grillade de bœuf coupé en fines tranches et marinée à la sauce BBQ coréenne) ou le dalkgu-i (poulet mariné et grillé avec sauce BBQ coréenne), les grillades coréennes sont un incontournable!

917, rue Rachel Est, Montréal

Le restaurant vietnamien et entreprise familiale Hoài Hüng a ouvert ses portes à Montréal, il y a déjà plus de 30 ans. Vincent, le fils, est devenu également propriétaire d’une deuxième succursale située à Brossard, qui est à temps normal, un restaurant «Apportez votre vin». On y mange une cuisine vietnamienne raffinée et authentique: grillades sur charbon, soupes-repas mijotées ainsi que divers plats de plusieurs régions du Vietnam.

8500, boulevard Taschereau, Brossard

Mikado est une autre adresse classique. Si vous désirez d’excellents sushis, c’est là qu’il faut aller. Chaque rouleau est du pur bonheur pour les papilles. Le chef-propriétaire, Kimio Nguyen, s’assure de respecter les règles de l’art de la gastronomie japonaise en nous donnant l’appétit avec les yeux! Des makis, passant par les nigiris ou les sashimis, ses plats sont aussi jolis à regarder que bons à déguster!

399, avenue Laurier Ouest et 5515, avenue de Monkland

Il a été reconnu comme l’un des meilleurs sandwichs en ville. En effet, selon la recette traditionnelle vietnamienne, un sandwich banh mi est composé d’un pain baguette dans lequel on ajoute une viande grillée (poulet, porc ou bœuf) et de crudités comme des carottes, des daïkons marinés, des concombres et qu'on garnit de coriandre et d’aïoli maison. Chez Sue Sandwicherie, tout est fait maison et tout est toujours frais.

2524, rue Beaubien Est, Montréal

Bienvenue aux Philippines au Resto Junior! Ce petit resto du sud-ouest de Montréal nous offre le meilleur du répertoire gastronomique avec des ingrédients typiques, tels que le riz à l'ail, les œufs, le porc et les aubergines. On se délecte du porc braisé, des haricots frits ou de poulet à la citronnelle. C’est coloré et exotique à souhait!

1964, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Les légumes sont véritablement en vedette dans ce restaurant de la rue Saint-Denis. On y sert des plats de cuisine asiatique en version végétarienne. Même les plus sceptiques n’y verront que du feu. Qu’il s’agisse des plats de crevettes, de poissons, de canard ou de bœuf, tout est de source végétale et c’est vraiment à s’y méprendre. Au goûter, on croirait vraiment manger un plat de viande! Coup de cœur pour l’assiette de poulet végétal à la sauce à l'arachide et aux épinards croustillants.

4088, rue Saint-Denis, Montréal

La soupe ramen est un des plats cultes du Japon et on a la chance d’avoir à Montréal une adresse qui concocte ces soupes avec un savoir-faire qui nous vient du pays du soleil levant. C’est donc au Yokato Yokabai Ramen House à Montréal que l’on peut se commander cette soupe-repas composée de divers types de bouillon, de nouilles et de garnitures. C’est réconfortant à souhait!

4185, rue Drolet, Montréal

À Laval, on attend vraiment que la Brasserie asiatique Miss Wong puisse rouvrir de nouveau ses portes, car sa déco nous transporte véritablement dans un endroit chic à Shanghai. En attendant, il vous sera possible de vous commander des plats d’inspiration asiatique tels que le poulet satay ou général Tao, les dumplings frits au poulet ou encore le bol de tofu au curry rouge.

1780, avenue Pierre-Péladeau, Laval

