Lawn Mowing Simulator sortira bientôt, et c’est exactement ce que vous pensez

Quand on dit qu’on s’intéresse à tous les jeux de simulation, on s’intéresse vraiment À TOUS LES JEUX DE SIMULATION. Et Lawn Mowing Simulator n'y fait pas exception. Il s’agit bel et bien d’un titre dans lequel on pourra tondre du gazon, et il sortira sur Xbox Series X/S et PC pas plus tard que cet été.

Lawn Mowing Simulator nous laissera explorer la grande campagne britannique et invitera les joueurs à conduire une très grande variété de tondeuses à gazon de fabricants prestigieux; Toro, SCAG et STIGA. On pourra aussi avoir notre propre entreprise de tonte et en faire la gestion.

«Nous sommes impatients que les joueurs ressentent la satisfaction de bien entretenir une pelouse à la perfection dans le cadre idyllique de Lawn Mowing Simulator», dit David Harper, cofondateur de Skyhook Games.

Une chose est certaine: l’équipe de Pèse sur Start est impatiente que sa cheffe, Kazzie, qui adore les simulateurs, ressente cette satisfaction en entretenant une pelouse virtuelle à la perfection. Voici d’ailleurs comment nous imaginons son expérience.

Photomontage Christine Lemus, image courtoisie Skyhook Games

Lawn Mowing Simulator vous donnera une expérience authentique avec plusieurs modes disponibles: un mode carrière, un mode libre et un mode challenge. Améliorez vos tondeuses grâce à des accessoires qui rendront votre travail encore plus facile et efficace.

Les défis seront d’envergure dans les contrées vertes de la Grande-Bretagne. Vous pourrez tondre la pelouse en bordure des rues résidentielles, sur des terrains où des châteaux anciens sont installés, autour d’énormes cottages et même sur de larges terrains équestres.

Courtoisie Skyhook Games

Courtoisie Skyhook Games

Courtoisie Skyhook Games

Courtoisie Skyhook Games

Lawn Mowing Simulator sortira plus tard cet été sur PC et Xbox Series X/S, alors n’oubliez pas de l’ajouter à votre liste de souhaits.

