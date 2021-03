The Lord of the Rings: Gollum dévoile enfin son gameplay [VIDÉO]

Partager







Une vidéo montrant pour la première fois le gameplay de The Lord of the Rings: Gollum a été dévoilée plus tôt cette semaine et, à première vue, ça semble très prometteur.

Mettant en vedette le petit personnage frêle de la saga The Lord of the Rings, le jeu devrait sortir l’année prochaine sur la majorité des plateformes.

Dans la bande-annonce, on montre Gollum qui semble essayer de sortir de la forteresse de Barad Dur, dans le Mordor. Les fans se rappelleront, dans l'histoire originale, que Gollum y a été amené de force par les gardes de Sauron et y a été torturé pour soutirer des informations à propos de l’anneau du pouvoir.

Le jeu, dénué de séquences de combat, s'appuiera complètement sur les compétences furtives du joueur, comme l’a dévoilé le studio Daedalic, en entrevue avec IGN.

The Lord of the Rings: Gollum avait d’abord été dévoilé en mars 2019 et devait sortir cette année. Il a malheureusement connu le même sort que beaucoup d’autres projets, repoussés en raison de la pandémie. Il sortira plutôt en 2022 sur la nouvelle génération de consoles PS5 et Xbox Series X/S, ainsi que sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Windows PC.

