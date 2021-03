Pour freiner la violence faite aux femmes, il faut parler à ses boys, disent des manifestants

Partager







Les tragiques évènements où sept femmes ont perdu la vie ont tous un dénominateur commun : leurs assassins sont des hommes. La tendance a alerté un groupe d’hommes qui s’est rassemblé pour dénoncer la violence faite aux femmes en encourageant l’ouverture de la discussion entre hommes par le mot-clic #ParleATesBoys. Une soixantaine d’hommes et de femmes ont pris part à ce rassemblement à la station de métro Angrignon à Montréal samedi.

«Les meurtres de ces femmes ont tous un dénominateur commun, des hommes sont les auteurs de ces crimes. Je pense qu’on serait hypocrites de ne pas le dénoncer», a dit au micro ouvert l’un des organisateurs, Thierry Lindor.

Les récents féminicides ont touché beaucoup de ces hommes qui veulent conscientiser à leur tour leurs amis et leurs proches. «La première phase c’est «parle à tes boys», c’est d’amorcer la conversation, de demander s’il a entendu parler des féminicides, qu’est-ce qu’il en pense», propose Will Prosper, aussi organisateur.

La masculinité toxique empêche d’avancer

La masculinité toxique, ce concept de la virilité à tout prix refusant d’écouter ses sentiments, prend encore trop de place dans la société croit Samuel Pignedoli, présent samedi en tant qu’allié. «Je trouve que la masculinité est ancrée dans des archétypes sociaux qui empêchent des hommes de s’exprimer, de s’ouvrir aux autres, de se rapprocher de leur côté plus émotif et de leur ressenti. C’est sûr que ça crée plus de colère explosive qui peut générer des drames comme ceux-là», explique-t-il en espérant redéfinir la notion de masculinité.

Jihee Shin et Benjamin Étienne sont investis dans la cause et vont fréquemment partager des articles, ouvrir la discussion avec leurs amis et intervenir quand ils sont témoins d’un geste déplacé.

«Certaines personnes n’ont pas eu de relation avec des femmes outre qu’amoureuse, ça crée beaucoup de problèmes parce qu’ils ne comprennent pas le sexe opposé», lance Mme Shin.

La prochaine génération leur semble aussi très sensible sur les principes d’égalité des sexes. «Je marchais dans le quartier et j’ai entendu des jeunes, environ 12 ans, et ils avaient fait une blague sur l’hétéronormativité. Ça m’a saisi!», s’est exclamé M. Étienne.

Grandir dans un milieu difficile

Parmi les sept femmes tuées, quatre sont des femmes racisées. Les oppressions qui stigmatisent les communautés culturelles minoritaires ont des répercussions négatives dans bien des foyers, croit Fabrice Vil. «En contexte de pandémie, il y a plusieurs personnes en situation de crise et beaucoup d’hommes noirs se sont suicidés dernièrement. Ça ouvre la porte par rapport à la souffrance que les personnes vivent. On ne peut pas penser que tout ce qui se passe et qui affecte la communauté noire depuis des mois n’a pas d’impact sur ce qui se passe dans leur vie personnelle», dit-il penaud.