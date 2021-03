Réouverture des gyms en zones rouges: voici ce qui vous attend

Partager







Plus besoin de vous entraîner dans votre salon avec deux haltères et un tapis de yoga: les gyms ont enfin rouvert en zones rouges. Mais attention, il vous faudra respecter de nouvelles règles.

Pour savoir ce qui est permis ou pas, on s'est entretenu avec quatre gyms, dont deux appartenant à des grandes chaînes, situés en zones rouges: Éconofitness, Le Vestiaire, Nautilus Plus et Biner Training.

• À lire aussi: Les bars demandent au gouvernement le droit de rouvrir le 1er avril (non, ce n'est pas une blague)

Voici donc ce qui vous attend à votre retour au gym.

Apportez votre masque

N’oubliez pas votre masque, vous en aurez besoin.

«Le port du masque est obligatoire en tout temps, sauf pour les exercices cardiovasculaires», explique le vice-président d’Éconofitness, Renaud Beaudry. Vous devrez donc obligatoirement porter un masque lors de vos séances de musculation (banc ou tout autre équipement).

Pour le gym Le Vestiaire, le port du masque est obligatoire en tout temps, sauf lorsque vous êtes dans le «carré» (une zone délimitée pour s'entraîner), où il devrait y avoir tout le matériel nécessaire: poids, vélo stationnaire ou rameur. C'est le même principe au gym Biner, où il est seulement permis d’enlever son masque aux «stations» où on s'entraîne.

Évitez les vestiaires

Arrivez au gym avec votre habit d'entraînement déjà sur vous, parce que les vestiaires ne seront pas disponibles, sauf pour les toilettes. Et pour la douche, il faudra attendre à la maison!

Certains gyms comme Biner offrent toutefois des casiers pour déposer vos sacs et vos manteaux.

Oubliez les cours de groupe

Les cours de groupe ne sont pas permis, car ils sont considérés comme un rassemblement. Vous pouvez toutefois recevoir les conseils d'un entraîneur ou vous entraîner avec une personne qui habite à la même adresse que vous.

Même au gym Le Vestiaire, qui propose des entraînements de type CrossFit, chacun doit s'entraîner dans son carré.

D'ailleurs, même si on aime bien recevoir les encouragements d'un ami, il n'est techniquement pas possible de s'entraîner à deux, à moins que la personne fasse partie de votre bulle familiale. Vous pourriez toutefois réserver la même plage horaire que votre ami. Mais assurez-vous de garder le deux mètres de distance en tout temps.

Planifiez vos séances d'entraînement

Pour la majorité des gyms, il vous faudra réserver une place et choisir une plage horaire pour pouvoir vous entraîner.

Il n'y a qu'au Natilus où il n'est pas nécessaire de réserver. Les membres peuvent plutôt vérifier l'achalandage pour s'assurer que la capacité maximale de leur gym n'a pas été atteinte.

Désinfectez les équipements

Les clients devront désinfecter eux-mêmes chaque station et équipement.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Chez Biner, les employés devront aussi tout désinfecter de nouveau après chaque entraînement. Selon le propriétaire de l’établissement, l’opération prend une dizaine de minutes à accomplir. «J’ai un sac à dos un peu à la Ghostbusters», lance M. Biniek.

Au Vestiaire, des bouteilles de désinfectant sont disponibles pour nettoyer les équipements.

Lavez vos mains

Vous n'y échapperez pas: vous devrez vous laver les mains en arrivant au gym.

«On demande aux gens de se laver les mains le plus possible dans le gym», mentionne M. Beaudry.

Au gym Le Vestiaire, un lavabo a été mis à la disposition des membres pour qu'ils puissent se laver les mains le plus souvent possible pendant leur entraînement.

Respectez la distanciation physique

Comme à l'épicerie ou dans le métro, vous devrez respecter la distanciation physique en tout temps, et ce, même si vous êtes accompagnés d'un entraîneur.

Des mesures supplémentaires

Le gym Biner va même plus loin: les clients devront attester qu’ils n’ont pas la COVID-19 et leur température sera prise à leur arrivée.