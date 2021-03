Astrologie : la plante à avoir selon son signe du zodiaque

Partager







On se fie souvent à l’astrologie pour prendre des décisions dans la vie, alors pourquoi ne pas le faire lorsque vient le temps s’acheter une nouvelle plante?

Ces dernières ont des personnalités bien distinctes et certaines siéent mieux à un signe du zodiaque qu’à un autre.

Voici donc LA plante d’intérieur à avoir selon son signe du zodiaque :

Bélier – 21 mars au 19 avril

Comme le Bélier est un signe de feu, la plante idéale pour ce signe doit en être une qui adore le soleil. L’aloe vera est donc tout indiqué, car c’est une plante assumée, tout comme le Bélier.

Taureau – 20 avril au 20 mai

Le Taureau est reconnu pour avoir le pouce vert! Ce signe est capable de garder en vie les plantes plus capricieuses comme un figuier lyre qui a besoin de beaucoup de lumière, mais indirecte, de beaucoup d’eau sans que la terre soit détrempée en permanence, et ainsi de suite.

Gémeaux – 21 mai au 20 juin

Le Gémeaux a besoin d’une plante caméléon qui s’intègre bien à n’importe quel décor et qui s’adapte assez facilement aux changements. Ne cherchez plus, il s’agit de la plante ZZ.

Cancer – 21 juin au 22 juillet

Le cancer est casanier et à besoin de bases solides et d’un entourage loyal comme les racines du Pachira aquatique beaucoup mieux connu sous nom de Money Tree.

Lion – 23 juillet au 22 août

La plante parfaite pour le signe du Lion doit être celle qui fait tourner des têtes. Le flamboyant croton est donc la plante toute indiquée pour le Lion.

Vierge – 23 août au 22 septembre

La Vierge et sa rigueur sauront comment prendre soin de la plante Dormeuse ou Maranta leuconeura. Le côté esthétique de la plante risque de plaire énormément à ce signe astrologique qui aime la perfection!

Balance – 23 septembre au 22 octobre

Les succulentes sont les plantes idéales pour le signe de la Balance qui est du genre à aimer les choses simples. Ces plantes ont également besoin d’un bon équilibre de lumière et d’eau pour être à leur meilleur, tout comme la Balance qui aime l’équilibre pour bien fonctionner.

Scorpion – 23 octobre au 21 novembre

Le piment d’ornement a autant de caractère que le Scorpion ce qui en fait un match parfait! Tout de cette plante rappelle la personnalité intense de ce signe astrologique.

Sagittaire – 22 novembre au 21 décembre

Le Sagittaire a besoin d’une plante qui va lui rappeler le voyage et l’aventure et quoi de mieux pour le faire qu’une plante appartenant à la famille des palmiers! Le palmier majesté est l’un des plus populaires.

Capricorne – 22 décembre au 19 janvier

Le Capricorne est fiable et dévoué et il saura comment s’occuper d’une plante comme la Pilea peperomioides. Elle n’est pas toujours simple d’entretien c’est pourquoi la détermination du Capricorne lui sera utile.

Verseau – 20 janvier au 18 février

Le Verseau aime l’originalité c’est pourquoi il lui faut une plante qui sort de l’ordinaire comme les tillandsias. Ces plantes aériennes sont indépendantes, tout comme le Verseau.

Poissons – 19 février au 20 mars

L’oxalis triangulaire mieux connu sous le nom de trèfle rouge porte-bonheur est une plante qui se colle parfaitement aux signes dont l’élément est l’eau. Sa couleur, ses feuilles délicates qui rappellent un peu des papillons font rêver et le Poissons est le rêveur par excellence du zodiaque.

