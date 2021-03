C'est officiel: Denis Coderre sera candidat à la mairie de Montréal à l'automne

Partager







L’ancien maire de Montréal Denis Coderre a annoncé, dimanche soir, ce dont on se doutait: il tentera de se faire élire à la mairie de la métropole aux élections de cet automne.

«Oui, je serai candidat», a confirmé Denis Coderre à Tout le monde en parle sur les ondes de Radio-Canada. Cette annonce était un secret de polichinelle depuis le lancement récent de son livre-programme Retrouver Montréal.

«Je veux qu’on puisse redonner Montréal à tous les Montréalais, a-t-il dit en entrevue dimanche. Je pense que Montréal mérite mieux. Je veux qu’on fasse une campagne d’idées.»

Il a lancé plusieurs flèches envers l’administration de l'actuelle mairesse de Montréal, Valérie Plante. «On n’a pas l’impression qu’on est une métropole, a-t-il affirmé. Ça prend les bonnes personnes aux bonnes places.»

Il a souligné que sa priorité sera la relance économique de Montréal, dont le centre-ville a été durement affecté par la pandémie de COVID-19.

Ce sera la troisième course électorale à la mairie de Montréal pour cet ancien ministre fédéral. Il l’avait emportée en 2013 avant de mordre la poussière en 2017 contre Valérie Plante.

Celle-ci s’est dite impatiente de pouvoir débattre avec lui.

«On ne peut pas dire qu’on ne s’y attendait pas! Blague à part, je souhaite la bienvenue à Denis Coderre», a-t-elle affirmé sur Twitter.

Il reste plutôt vague

Denis Coderre est resté plutôt vague sur ce qu’il veut faire s’il est élu maire à nouveau.

Il a notamment prôné une réforme de la police, sans être précis. «On a besoin de faire autrement, a-t-il dit. Faut travailler avec l’ensemble des intervenants.»

Il s’est montré en faveur d’une implication plus grande des minorités, sans entrer dans les détails. «Il faut s’assurer qu’on ait une représentativité. Il faut que la diversité soit présente», a-t-il précisé.

Formule électrique et baseball

Denis Coderre a aussi fait son mea culpa concernant la course de Formule électrique qui lui avait coûté des votes au dernier scrutin. «Oui, j’ai fait une erreur», a-t-il admis.

Grand admirateur de baseball et partisan d'un retour des Expos, Denis Coderre s’est montré beaucoup moins enthousiaste que par le passé concernant le financement par l’État d’un nouveau stade de baseball pour accueillir un club des ligues majeures. «Le timing est pas bon parce qu’on est en pleine pandémie», a-t-il affirmé, sans fermer toutefois la porte à un financement public.

Pour le parti Ensemble Montréal

Denis Coderre se présentera manifestement sous la bannière du parti Ensemble Montréal, qui forme actuellement l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, et qu'il avait initialement fondé sous le nom Équipe Denis Coderre.

Le chef de l'opposition par intérim, Lionel Perez, s'est réjoui que M. Coderre revienne au parti.

«Je suis très heureux que Denis Coderre prenne la décision de retrouver Montréal et que ce retour en politique municipale se fasse sous la bannière d’Ensemble Montréal, une équipe solide composée de 30 élu.e.s. Son expérience, son cheminement et sa vision permettront définitivement à la métropole de sortir de son marasme et de retrouver ses lettres de noblesse», a-t-il déclaré par communiqué dimanche soir.