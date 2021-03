Voici qui de Queenie, Dashny ou Rosalie devra quitter Star Académie ce soir

Partager







Ce dimanche 28 mars a été diffusé le 7e gala de variété de Star Académie durant lequel le destin des trois candidats en danger (Queenie, Dashny et Rosalie) s’est joué.

Chaque semaine, voir un Académicien quitter l'émission est de plus en plus difficile. Plus la saison avance, plus nous apprenons à connaître les candidats et nous nous attachons à eux.

Cette semaine marquait une seconde mise en danger pour Rosalie, elle qui avait été sauvée par le corps professoral lors de la deuxième semaine.

Pour Queenie et Dashny, c’était une toute première mise en danger.

Les trois Académiciens ont performé devant certains membres de leurs familles alors qu’ils tentaient de garder leur place dans la course.

Dashny a ouvert le bal avec la chanson Sans Limites de Kevin Bazinet.

Ensuite, c’était au tour de Queenie de performer et son choix s’est arrêté sur la puissante chanson I Have Nothing de Whitney Houston.

Finalement, Rosalie a opté pour l’une de ses propres compositions intitulée Collines.

Le public pouvait voter tout au long de la soirée, et c’est finalement Rosalie Ayotte qui a obtenu le plus de votes et qui a été sauvée par les téléspectateurs.

Après une brève délibération, les professeurs ont choisi de garder Queenie Clément.

Cela veut donc dire que la course de Dashny Jules s’arrête ce soir.

Revoyez leurs performances juste ici:

Retrouvez les 9 Académiciens restants du lundi au jeudi, à 19h30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19h pour le variété, sur les ondes de TVA et en simultané ou sur demande sur TVA+.