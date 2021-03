Cet arrêt de bus de Québec est vraiment triste

Partager







Attendre le bus à cet arrêt de la rue Frank-Carrel, à Québec, est une épreuve émotionnelle en soi.

La semaine dernière, le Journal de Québec nous apprenait qu’il était justement en lice pour gagner le titre du pire arrêt de bus des États-Unis.

Le site Web Streetsblog USA organise ce concours chaque année à l’image d’une compétition sportive. La Vieille-Capitale est maintenant dans les huit finalistes.

Sa prochaine rivale est coriace. Il s’agit d’un arrêt d’autobus situé dans le Queens à New York. Le vote se fera le 30 ou le 31 mars prochain.

Bref, quand on a vu ça, on s’est dit une seule chose: on doit vivre l’expérience jusqu’au bout.

Journée grise

Arrivés sur place, pas le choix de constater la désolante scène qui se déroule sous nos yeux : l’arrêt est vraiment là et il fait le même effet que les détraqueurs dans Harry Potter.

C’est peut-être parce qu’il fait un peu froid et que c’est une journée grise, aussi.

À quelques mètres, des centaines d’autos circulent sur l’autoroute Charest. En faisant une rotation de 180 degrés, on peut magasiner des portes et fenêtres. Tant de symboles pour nous dire de quitter, d’évacuer les lieux.

Rêve-t-on? Serait-ce les célèbres limbes? Sommes-nous entre deux mondes?

Non, nous sommes sur Frank-Carrel, une artère commerciale qui émane la mélancolie.

Les deux pieds sur le béton, pas le choix de l’avouer, on est triste. Des autos passent devant nous, mais heureusement, nous sommes protégés par une aire rayée.

On constate que l’été, le bord de la route fait aussi office de piste cyclable. Parions que les gens pédalent plus vite dans ce segment qui étouffe le bonheur.

Comble de l’ironie: l’arrêt de bus est encerclé par des concessionnaires de roulottes et de voitures. Tout est fait pour ne pas rester là.

Sur le terre-plein, une canette d’alcool du style Smirnoff Ice écrasée jonche le sol, tels nos rêves brisés par notre expérience à ce triste arrêt d’autobus. Comme nous, elle pétillait et avait un goût sucrée. Elle est maintenant complètement vidée et délaissée.

Sans farce, on souhaite qu’il gagne le concours, cet arrêt, parce que c’est vrai qu’il est désolant.

