Il ne s'est jamais vendu autant d'ordinateurs et de moniteurs dédiés aux jeux vidéo

Les ventes d'ordinateurs et de moniteurs de jeu vidéo ont battu des records de vente en 2020 avec un total de 55 millions d'unités vendues, soit une progression de 26,8% en un an. Et la tendance n'est pas près de s'inverser puisque ce chiffre pourrait atteindre les 72,9 millions de ventes en 2025.

Sur les 55 millions d'ordinateurs et moniteurs vendus, les ordinateurs portables représentent plus de 40% du marché avec 24 millions d'unités écoulées, devant les PC de bureau (16,7 millions) et les écrans (14,3 millions d'écrans), selon le cabinet IDC.

Ces bons chiffres sont principalement dus à la pandémie et aux différents confinements qui en ont découlé. Plus de temps passé chez soi et moins d'argent dépensé à l'extérieur ont conduit de nombreux gamers à investir dans de nouveaux PC ou des écrans dédiés au jeu.

Toujours selon IDC, la tendance n'est pas près de s'inverser puisque les ventes devraient à nouveau augmenter de plus de 18% en 2021 pour s'établir à 65,1 millions d'unités vendues dans le monde. A l'horizon 2025, ce chiffre pourrait atteindre 72,9 millions de ventes. A noter que c'est le segment des moniteurs qui devrait connaitre la plus forte progression, 10% en moyenne par an dans les 5 ans à venir

