Leyna Bloom, la première femme trans de couleur à poser pour «Sports Illustrated»

Partager







L’actrice et mannequin Leyna Bloom marque l’histoire. En juillet, elle deviendra la première femme trans noire et asiatique à faire partie du célèbre numéro de maillots de bain du magazine américain Sports Illustrated.

«Elle représente le droit de chaque personne de s’aimer et d’être qui elle veut. On est honoré qu’elle fasse partie de notre numéro cette année et on comprend les répercussions que sa présence peut avoir pour plusieurs personnes», a écrit le magazine, qui a récemment dévoilé des images de la recrue dans un article publié en ligne.

Leyna Bloom n’est toutefois pas la première femme transgenre à se retrouver dans un numéro du magazine, selon CNN. Ce titre revient plutôt à l'actrice brésilienne Valentina Sampaio, qui a posé pour le magazine en 2020.

Une femme d’ambition

Leyna Bloom a tout de même marqué l’histoire de la mode au cours des quatre dernières années.

En 2017, elle est devenue l’une des rares mannequins transgenres à participer à un défilé de la New York Fashion Week. Deux ans plus tard, elle a répété l’exploit à la Semaine de la mode de Paris.

AFP Leyna Bloom à la New York Fashion Week en septembre 2019.

La mannequin d'origine philippine a fait ses débuts au cinéma en 2019 dans le film Port Authority, présenté au Festival de Cannes. C'était la première fois que le festival présentait un film mettant en vedette une femme trans dans un rôle principal, rapporte le magazine.

«Elle rejoint notre équipe, non pas à cause de ce qu’elle représente, mais à cause de sa beauté, de son engagement et de son désir de laisser un monde meilleur», conclut Sports Illustrated.