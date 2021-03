Obi-Wan Kenobi: la distribution de la série Star Wars enfin dévoilée

Partager







Disney+ dévoilait ce matin la distribution principale de sa nouvelle série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Le tournage, selon Deadline, commence en avril 2020.

• À lire aussi: The Lord of the Rings: Gollum dévoile enfin son gameplay [VIDÉO]

Tel qu'annoncé en décembre, on retrouvera Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan et Hayden Christensen qui incarnera le rôle de Darth Vader. En espérant que ce dernier ne fasse pas de discours à propos du sable.

The incredible cast includes Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell and Benny Safdie. pic.twitter.com/VltHs5Aw6r — Star Wars (@starwars) March 29, 2021

D'autres noms se sont ajoutés à la distribution aujourd'hui: Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

Les rôles des acteurs nouvellement annoncés demeurent mystérieux pour le moment. Toutefois, Joel Edgerton et Bonnie Piesse ont déjà incarné les rôles d'Owen Lars et Beru dans les prequels. Pour les autres personnages, il faudra attendre d'autres nouvelles de LucasFilm et Disney.

La série se déroulera dix ans après les événements de Star Wars: Revenge of the Sith, alors qu'Anakin est rapidement absorbé par le côté obscur de la force, devenant Darth Vader. La réalisation sera faite par Deborah Chow, qui a réalisé deux épisodes de la première saison de Mandalorian pour Disney+.

Une date de diffusion n'a pas encore été annoncée.

À REGARDER

s

s