Québec suspend l’utilisation du vaccin d'AstraZeneca pour les 55 ans et moins

Québec a pris cette décision dans la foulée d’une recommandation de Santé Canada et des doutes sur la possibilité de complications médicales

Les personnes de ce groupe d’âge qui ont déjà reçu ce vaccin feront l’objet d’un suivi

Québec suspend l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour les 55 ans et moins dans la foulée d’une recommandation de Santé Canada et des doutes sur la possibilité de complications médicales liées à l’injection de ce sérum.

Les individus de ce groupe d’âge qui ont déjà reçu ce vaccin, parmi lesquels plusieurs travailleurs de la santé, feront l’objet d’un suivi. La nouvelle a été annoncée en après-midi, par voie de communiqué, par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Certains rendez-vous de vaccination pourraient être reportés selon la disponibilité des doses, mais l’objectif du gouvernement d’avoir offert une première dose à tous les Québécois d’ici le 24 juin prochain est maintenu.

Potentiel lien entre des complications de santé et le vaccin

«L’Agence européenne des médicaments (EMA) évalue actuellement un potentiel lien entre certaines complications de santé et le vaccin d’AstraZeneca chez les personnes âgées de moins de 55 ans l’ayant reçu, indique Québec. L’EMA considère toujours que ce produit est sûr et efficace, mais la possibilité d’un lien entre le vaccin et des troubles de la coagulation et de thrombose veineuse cérébrale ne peut être totalement écartée pour l’instant.»

Les quelques cas observés en Europe sont survenus en majorité chez des femmes de moins de 55 ans, mais il n’est toutefois pas possible de déterminer à ce stade si les événements sont liés au sexe de la personne, précise Québec.

Aucune thrombose liée au vaccin d’AstraZeneca n’a été déclarée au Canada, insiste le MSSS. Au moins 111 000 doses de ce vaccin ont été administrées jusqu’ici au Québec.

Des symptômes à surveiller

Malgré tout, les personnes récemment vaccinées sont invitées à consulter rapidement un médecin ou à contacter Info-Santé si elles observent ces symptômes dans les jours suivant la vaccination: maux de tête graves ou persistants, vision trouble, douleur à la poitrine, enflure des jambes, douleur abdominale persistante, vision trouble ou présence de contusions (bleus) sur la peau.

Un avis du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI)

Au niveau fédéral, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a recommandé lundi que l’administration du vaccin AstraZeneca soit suspendue pour les personnes de 55 ans et moins.

Cet avis survient à la suite de rapports dans plusieurs pays européens de thromboses veineuses cérébrales chez plusieurs personnes de moins de 50 ans ayant reçu leur première dose de ce vaccin anti-COVID.

Rappelons que le 17 mars dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait recommandé que la vaccination avec AstraZeneca se poursuive, puisque «la balance risques/bénéfices penchait en faveur» de ce vaccin.

Le 25 mars, Santé Canada avait donné de nouvelles directives aux professionnels de santé concernant les symptômes à surveiller après l’administration du vaccin d’AstraZeneca et sa version Covishield.