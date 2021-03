The Falcon and The Winter Soldier bat un record sur Disney+

Partager







The Falcon and The Winter Soldier a battu un nouveau record cette fin de semaine en ayant le premier épisode d'une série Disney + le plus regardé sur le service de diffusion sur demande.

Le spin-off de Marvel, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan, est sorti vendredi et a attiré plus de téléspectateurs au cours du week-end que WandaVision et les deux saisons de The Mandalorian lors de leur lancement.

Le service de streaming n'a pas publié de chiffres d'audience spécifiques, mais a confirmé que le premier chapitre de The Falcon and The Winter Soldier a dépassé WandaVision, dont la première saison s'est terminée ce mois-ci.

D'autres séries Marvel sont attendues sur le service de streaming, Loki sortira en juin, tandis que Mrs Marvel et Hawkeye devraient paraître fin 2021 et 2022, respectivement.

Sebastain Stan, qui joue Bucky Barnes, alias The Winter Soldier, dans l'univers cinématographique Marvel, a récemment déclaré à GQ Hype qu'il pensait que sa série était la série la plus actuelle de Marvel à ce jour.

«Écoutez, vous ne pouvez pas faire une série qui explore le titre de Captain America sans aborder certaines des choses que nous avons vues dans l'actualité. En fait, je dirais que c'est la série la plus actuelle de Marvel à ce jour, a-t-il déclaré. Un Captain America noir est un symbole incroyablement puissant, pour toutes les raisons dont nous avons parlé, mais aussi c'était l'homme qu'il fallait du point de vue du personnage [pour] prendre le bouclier, quelle que soit sa couleur de peau. Bucky n'est pas assez émotionnellement intelligent ou mentalement assez stable pour être capable de gérer quelque chose d'aussi énorme. Son intégrité est aussi un peu discutable.»

Le personnage d'Anthony Mackie, Sam Wilson, alias The Falcon, a reçu le bouclier de Captain America à la fin du film Avengers: Endgame, sorti en 2019.

