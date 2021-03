Un chevreuil se promène avec des lumières de Noël coincées dans les bois depuis le temps des Fêtes

Partager







Le p’tit chevreuil aux bois lumineux, ah comme il était mignon!



En Italie, un cerf défraie la manchette depuis quelques jours, après qu’il eut été pris en photo par un photographe animalier.

Mario Barito a aperçu la bête en bordure d’une forêt à proximité de Cortina, en Vénétie, et a publié son image sur son compte Instagram, comme le rapporte La Repubblica.



On estime l’âge du mammifère à 5 ou 6 ans, et selon les hypothèses, c’est en s'approchant trop près d’un arbre décoré pour Noël que la guirlande électrique serait restée prise dans ses bois.

Il se promènerait donc ainsi depuis 3 mois, avec des ampoules et des fils électriques coincés sur la tête.

Des spécialistes ont toutefois précisé à la RTBF que cela ne posait pas un dansger pour l’animal.



En effet, durant la période de la mue, les mâles perdent leur bois. Ce phénomène naturel se produit du mois de mars et avril, et peut aller jusqu’au mois de mai pour les jeunes.



D’ici quelque temps, le cervidé enguirlandé sera donc débarrassé de ses décorations de Noël, mais aussi de ses bois.

