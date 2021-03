En privé SVP: Qui étions-nous vraiment avant les réseaux sociaux? Nos racines

Partager







Pour le troisième épisode de la deuxième saison d’En privé SVP, Cindy et Lucie parlent d'un sujet hyper touchant : l'histoire de leurs parents, leurs cultures et les deuils difficiles qu'elles ont eu à vivre en bas âge.

Lucie et Cindy se mettent à nue pour vous dévoiler leurs histoires personnelles entourant leur passé. Première rencontre avec la mère biologique de Cindy, l’histoire d’immigration derrière la famille de Lucie, expériences personnelles entourant les différences de cultures... Découvrez ce qui fait de nos animatrices les personnes qu’elles sont devenues.

Écoutez dès maintenant l’épisode 3 de la saison 2 en version audio par ici!

Remises en question, expériences personnelles et jeune vie d’adulte! En privé SVP est un balado sans tabou animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush.

