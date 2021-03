Les 4 modèles de lunettes de soleil tendances ce printemps

Partager







Quand le soleil se pointe le bout du nez, il faut dénicher une paire de lunettes pour protéger nos yeux, et ce, avec style.

Nouvelle année dit nouvelles tendances, et en 2021, on ramène des classiques en matière de lunettes de soleil.

Si vous cherchez l’accessoire mode pour donner un plus à n’importe quelle tenue ce printemps et cet été, vous y trouverez votre compte, c’est certain!

Voici donc les 4 tendances lunettes de soleil en 2021 :

1. Les lunettes style aviateur

Ce modèle rétro de lunettes style «aviateur» ne passera jamais de mode! En 2021, on choisi une monture en plastique et, si on le désire, des verres teintés d'une couleur originale.

Lunettes de soleil aviateur vintage de Glindar, 34$ chez Amazon

Lunettes de soleil aviateur dégradées, 10$ chez Ardène

2. Les montures rectangulaires

La classique lunette rectangulaire, voire même carrée, était très populaire dans les années 90. Comme tout de cette décennie, elles sont de retour!

Lunettes de soleil rectangulaires style rétro années 90 de Butaby, 39$ chez Amazon

Lunettes de soleil rectangulaires Sabrina, 22$ chez Urban Outfitters

3. Les verres minces

Les petites lunettes minces sont tendances depuis un moment déjà, et elles sont ici pour rester. On peut s'amuser avec la forme des verres (arrondis, rectangulaires, triangulaires, etc), ainsi que les couleurs!

Lunettes de soleil ovales de Design Lab, 24$ chez La Baie

Les lunettes de soleil octogonales Svana, 15$ chez Simons

4. Les designs inspirés des années 2000

Au début des années 2000, les lunettes de soleil sans montures étaient partout, tout comme les verres colorés dans les teintes de pastels.

Lunettes de soleil sans monture, 24$ chez Urban Outfitters

Lunettes de soleil en coeur, 10$ chez Ardène

Bon magasinage!

