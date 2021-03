La livraison de 5 millions de doses de Pfizer devancée, les premières doses de Johnson & Johnson fin avril: ce qu'il faut savoir

Partager







Pfizer devancera la livraison de 5 millions de doses

Les premières doses du vaccin de Johnson & Johnson devraient arriver «à la fin du mois d'avril»

Le pays devrait avoir reçu un total de 40 millions de doses d’ici la fin du mois de mai

Pfizer devancera pour le mois de juin la livraison de cinq millions de doses qui devaient arriver plus tard cet été, alors que les premières doses du vaccin unique de Johnson & Johnson arriveront au pays fin avril. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les derniers développements en lien à la campagne de vaccination.

La livraison de cinq millions de doses devancée

Pfizer devancera pour le mois de juin la livraison de 5 millions de doses qui étaient initialement prévues plus tard pour l’été, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau mardi.

L’arrivée de ces 5 millions de doses portera le total de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech à entrer au pays à près de 10 millions uniquement pour le mois de juin.

Les premières doses du vaccin de Johnson & Johnson

Les premières doses du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson, quatrième vaccin à être approuvé au pays, devraient commencer à arriver au pays « à la fin du mois d'avril », selon la ministre Anita Anand.

Québec suspend l’utilisation d’AstraZeneca

Québec a suspendu lundi l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour les 55 ans et moins dans la foulée d’une recommandation de Santé Canada et des doutes sur la possibilité de complications médicales liées à l’injection de ce sérum.

40 millions de doses d'ici fin mai

Avec un million de doses du vaccin de Pfizer livrées par semaine d’ici la fin du mois de mai, en plus des arrivées des doses de Moderna, de Johnson & Johnson et d’AstraZeneca, le pays devrait avoir reçu un total de 40 millions de doses, soit plus d’une dose par Canadien.

Une première dose pour tout le monde avant le début de l'été

«Dépendamment de comment les provinces distribuent les vaccins, c’est possible que beaucoup de gens aient au moins leur première dose avant que l’été soit vraiment lancé», a avancé M. Trudeau.

Et, d’ici la fin de l’été, tout le monde devrait avoir reçu ses deux doses, a affirmé M. Trudeau.