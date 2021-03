Un enfant découvre sa mère morte électrocutée par son chargeur de téléphone dans le bain

Partager







Ça peut sembler inutile à mentionner, mais il est important de le rappeler: l’eau et l'électricité ne font pas bon ménage.

Une Russe de 25 ans a perdu la vie la fin de semaine dernière lorsque le fil d'extension qu’elle utilisait pour charger son téléphone cellulaire est tombé dans son bain.

Le corps d’Anastasia Scherbinin a été trouvé par son bambin de quatre ans qui est entré dans la salle de bain après avoir entendu un puissant bruit.

L’incident s’est produit dans la ville sibérienne de Togoutchine.

Scherbinin qui attendait un appel important a décidé d'apporter son téléphone avec elle dans le bain. Cependant, sa pile était morte, donc elle l’a connecté à une rallonge électrique qu’elle a posée sur une tablette au-dessus du bain.

À un certain moment, alors que la mère trempait dans le bain, le téléphone a sonné et elle a répondu. Selon ce que croient les autorités, elle aurait ensuite échappé l’appareil, ce qui aurait entraîné le chargeur et la rallonge dans l’eau.

La jeune femme serait morte sur le coup.

Alarmé par le bruit fracassant et la perte soudaine d’électricité, son fils de 4 ans serait venu voir ce qui se passait. Après avoir vu que sa mère ne répondait pas, l’enfant a appelé sa grand-mère qui a appelé les secours.

La police enquête présentement l’incident, mais q avoué que pour le moment, il n’y a aucune raison de douter que ce serait autre chose qu’un accident.

Nous vous rappelons une fois de plus qu’il ne faut jamais utiliser des appareils branchés à proximité de l’eau.

