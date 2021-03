Un épisode de Bob l’éponge jugé inapproprié est retiré des ondes

Partager







Un épisode de la populaire série animée pour enfants Bob l’éponge a été retiré des plateformes de diffusion en continu après avoir été jugé inapproprié.

L'histoire de l’épisode Kwarantined Crab de la douzième saison de l’émission qui existe depuis 1999 est centrée autour d’un virus contagieux.

«Nous avons décidé de retirer l’émission en raison des sensibilités liées à la pandémie à laquelle nous faisons face en ce moment», a affirmé un porte-parole de Nickelodeon à CNN.

Dans l’épisode, un inspecteur vient visiter le Krusty Krab et découvre un cas de Clam Flu (grippe des palourdes) dans le restaurant. Par la suite, tous les clients et employés sont confinés au restaurant et deviennent de plus en plus paranos. Ceux que l' on soupçonne d’avoir été contaminés sont alors enfermés dans un congélateur.

C’est suite à une hausse de crimes anti-asiatiques aux États-Unis que la décision de retirer l'épisode a été prise. Plusieurs trouvent que l’épisode miroite bien la méfiance que certains ont envers la communauté sino-américaine depuis le début de la pandémie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) était même intervenue en demandant au public de ne plus utiliser des termes comme «China Flu» pour faire référence au virus.

Ceci n’est pas la première aventure de l’éponge et de ses amis à être retirée des ondes. Mid-Life Crustacean, un épisode dans lequel Spongebob, Patrick et M. Krabs entrent par effraction dans la maison d’une dame pour voler ses petites culottes n’est plus disponible depuis 2018.

