Womanizer lance le Premium eco, un jouet sexuel écologique, recyclable... et biodégradable!

La populaire marque Womanizer lance un jouet sexuel recyclable, écologique, végan et biodégradable.

Womanizer est bien connue pour sa ligne de stimulateurs clitoridiens, et le Premium eco a été conçu sur le même modèle que les autres produits. La grosse différence: il sera fabriqué en «biolene», un plastique composé à 70% de matériaux naturels biodégradables (et notamment d'amidon de maïs).

«Le Premium eco a été conçu pour se démonter entièrement et facilement. Ainsi, avant de se séparer définitivement du sex toy, il est possible de le désassembler et de recycler les différentes parties conformément aux directives en vigueur», peut-on lire dans un communiqué de Womanizer. La pile de l'appareil est également rechargeable.

Une campagne de sociofinancement lancée lundi sur la plateforme Indiegogo permet de mettre la main sur le jouet à un prix réduit. Le Premium eco vous sera livré d'ici au Jour de la Terre, le 22 avril prochain, date à laquelle on pourra se le procurer en magasin.

L'argent amassé par la vente de ces jouets écologiques (le moins cher se détaille à 175$) sera remis à l’organisme One Tree Planted. Womanizer s'engage aussi à planter un arbre pour chaque jouet vendu.

Signe de la popularité du jouet, l'objectif d'un peu plus de 25 000$ canadiens a pratiquement déjà été atteint, au lendemain du lancement de la campagne.