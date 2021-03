Nos suggestions culturelles cette semaine

Partager







Une chanson d’Elliot Maginot, des conversations de bars enregistrées à Montréal et une websérie hilarante sur la relation entre un oncle et son neveu : identité et introspection s’invitent cette semaine dans nos suggestions culturelles!

La majestueuse chanson Holy Father d’Elliot Maginot

L’auteur-compositeur-interprète québécois Elliot Maginot nous offre la chanson Holy Father, véritable ode sur la volonté d’aller de l’avant, avec en arrière-plan une orchestration intense et les percussions effrénées d’Élage Diouf (qu’on a notamment connu par sa collaboration avec Les Colocs).

Sur les plateformes d’écoute en continu

Les fleuristes, une websérie hilarante sur l’immigration

On craque pour la websérie Les fleuristes, une nouvelle comédie de Télé-Québec sur le quotidien d’une famille issue de l’immigration à Montréal. En six épisodes, le réalisateur Maxime Pouliot nous amène au cœur de la cohabitation explosive entre un apprenti humoriste (Anas Hassouna) et son oncle (Said Benyoucef), un fleuriste proche de la retraite qui se cherche un successeur.

À voir en ligne sur telequebec.tv

Zack Snyder’s Justice League, un director’s cut palpitant sur Crave

Si vous êtes un vrai fan de superhéros et de films d’action, on vous suggère Zack Snyder’s Justice League, le director’s cut qui dure 4h du film paru en 2017. Après la mort de Superman, le monde de Bruce Wayne alias Batman fait face à d’autres ennemis menaçants... mais une alliance entre plusieurs héros de l’univers de DC Comics, dont Wonder Woman, Flash et Aquaman changera ce destin.

À écouter dès maintenant sur Crave

Baromètre, portrait sonore de Montréal : un projet artistique audio

Dans Baromètre, portrait sonore de Montréal, la réalisatrice Daria Marchenko dresse un profil sonore de son intégration dans la métropole... par le biais de conversations de bar! Ces courtes capsules bilingues de quelques minutes proposent un narratif intime autour de thèmes variés, dont l’amour, le sexisme, l’art et même le body positivity.

À écouter en ligne sur barometre.org

Seaspiracy : La pêche en question, un documentaire choc

Vous ne mangerez plus du poisson de la même façon après avoir vu Seaspiracy : La pêche en question, un documentaire du cinéaste britannique Ali Tabrizi. On y documente les impacts de la surpêche sur les espèces, mais également des pratiques inquiétantes frôlant la corruption et même le crime.

À voir dès maintenant sur Netflix