5 repas à emporter pour célébrer Pâques comme aux quatre coins du monde

Malgré la pandémie, les Québécois ont l’occasion tout de même de voyager! Oui, oui! On voyage grâce à l’immense diversité de la gastronomie d’ici.

Pour Pâques, prenez votre passeport gastronomique et découvrez 5 coutumes culinaires du monde, sans même prendre l’avion.

Le plat de résistance de la communauté grecque, comme plusieurs pays d’Europe, est l’agneau. La tradition veut que ce soit au jour du dimanche de Pâques, que l’on sert l’agneau rôti à la broche. Au Panama Rôtisserie, restaurant grec classique de Montréal, on vous prépare avec soin cette grillade qui fond dans la bouche. Il est toujours possible de commander le plat d’agneau en format familial ou pour deux.

Montréal, Laval ou Dollard-des-Ormeaux

Tous les détails ici.

Bien connu durant la période de la cabane à sucre, le jambon fait définitivement partie des mets québécois ancestraux. En outre, l’histoire de la gastronomie au Québec nous démontre que le jambon était traditionnellement servi, le jour de Pâques. Alors, si vous avez goût de manger typiquement québécois, vous pouvez commander le jambon de Pâques fumé au bois de pommier à la Cabane a cabane à sucre et verger Labonté de la Pomme. Des forfaits de repas pour toute la famille sont disponibles.

Commandez ici.

Après le Québec, la France et la Grèce, dirigeons-nous aux Antilles, plus précisément en Haïti. Comme plusieurs pays antillais, la fête de Pâques est marquée par des plats de fruits de mer et de poissons. Justement, le comptoir-express et restaurant haïtien Kwizinn a mis disponible sur leur menu le plat de poisson Vivaneau frit pané avec farine, accompagné de riz blanc, sauce aux haricots et bananes Plantain pesées.

6670 rue Saint-Hubert

Commandez ici.

La tarte salée pascale ou la torta pasqualina ressemble une peu à la tourtière québécoise. Il s’agit d’un met originaire italien servi pour célébrer Pâques. À l’intérieur de la pâte croustillante, on retrouve un mélange composé de ricotta, d’épinards, de parmesan et d’un œuf. Le restaurant Nora Gray vous a préparé tout un festin avec la fameuse torta pasqualina avec des assiettes d’orechiette avec pois et pancetta, d’agneau rôti, des légumes grillés et un dessert.

Commandez ici.

Au Moyen-Orient, on célèbre le congé pascal avec menu festif composés de petits plats tels que les grillades, kefta, pitas, couscous, feuilleté d’épinards et de sumac. Dans le quartier Outremont, le bistro Le Bloomfield propose un délicieux et coloré panier pour deux. Pour Pâques, vous vous régalerez d’une entrée de tomates bio concassée avec piment d’Alep, des champignons et oignons caramélisés avec ricotta et za’atar palestinien, d’un couscous de chou-fleur et brocoli bio et de brochettes d’agneau grillées.

Commandez ici.

