Brewmaster: un simulateur de brassage de bière sortira l’année prochaine et ça donne soif

Le développeur Auroch Digital a annoncé la sortie d'un tout nouveau jeu qui plaira certainement aux amateurs de bières. Brewmaster est un simulateur de brassage de bière et sa sortie est prévue pour 2022.

Apprenez les bases de la chimie qui se cachent derrière l’art du brassage de bière sans salir un seul ustensile et sans sacrifier une pièce ou un placard de la maison.

Brewmaster vous donnera certainement la piqûre pour devenir brasseur. Vous pourrez imaginer votre propre espace et débloquer des équipements pour votre brasserie au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu.

Courtoisie Auroch Digital

Le jeu permettra de créer vos propres recettes, développer des bières uniques et même de dessiner vos propres étiquettes de bières. De plus, en tant que brasseur extraordinaire, il sera possible de participer à des compétitions à même le jeu et monter votre réputation de badass de la bière.

Courtoisie Auroch Digital

Auroch Digital promet que ce jeu plaira aux débutants, tout comme aux aficionados du nectar houblonné. Selon le développeur, «Brewmaster est un jeu détaillé et authentique basé sur une simulation de la véritable chimie du brassage et une compréhension approfondie des processus de fermentation réels.»

Courtoisie Auroch Digital

Le jeu permettra de célébrer l’ancien art de faire sa propre bière et, qui sait, de vous aussi vous lancez pour devenir le prochain micro-brasseur en vogue de la province.

Brewmaster sortira en 2022 sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.

