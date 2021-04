Ils ont trouvé le village parfait pour faire fleurir leur entreprise

Partager







Pourquoi partir ouvrir un resto ou une boutique dans un village loin de chez soi quand on pourrait faire la même chose au coin de sa rue, dans un quartier qu’on connait déjà? On a posé la question à des entrepreneurs qui se sont exilés pour avoir pignon sur rue.

Ouvrir un surf bar aux Îles-de-la-Madeleine

Courtoisie Dominic Lefrançois, Florence Roy et Amélie Renaud-Lavallée

Quatre amis qui sont tombés en amour avec les Îles-de-la-Madeleine lanceront cet été dans le village de Fatima le Shed Surf Bar, un endroit où cohabiteront surf, bonne bouffe et bonnes vibes.

«On aime les Îles. Ce n’était pas nécessairement de créer [un projet] et de choisir un endroit; ce sont les Îles qui nous ont amenés à le créer», raconte Amélie Renaud-Lavallée, 28 ans, native de Mirabel.

Inspiré d’endroits similaires en Amérique du Sud, l’établissement, dont l’ouverture est attendue en juin 2021, sera avant tout un local de rassemblement pour les adeptes de surf où il sera possible de casser la croûte, siroter un verre à la fin de la journée et en apprendre plus sur ce sport.

L’augmentation du nombre de touristes aux Îles chaque été a aussi motivé Amélie et ses trois associés à démarrer ce projet. «Il y avait une belle occasion d’affaires. Si ce n’est pas nous qui le faisons, d’autres vont le faire», concède-t-elle.

Un restaurant dans une petite ville de moins de 3000 habitants

Courtoisie Maggie Boucher Sophie Dallaire et Étienne Demers

Il était plutôt naturel pour les Montréalais Sophie Allaire et son conjoint Étienne Demers, respectivement sommelière et chef cuisinier, d’ouvrir à l’été 2019 le restaurant gastronomique La Belle Histoire.

Mais pourquoi avoir l’avoir fait à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, une petite municipalité de moins de 3000 habitants dans la région des Laurentides?

«La question du coût était très importante pour nous. [À Montréal], le marché est surchargé et la compétition est extrêmement forte», concède Sophie.

La sommelière qualifie de «super» son coin de pays où elle est maintenant installée de façon permanente. Elle apprécie les paysages entourant son commerce et sa localisation. «On est pas trop loin de Montréal. On aime la qualité de l’air et le plein air», énumère-t-elle.

Le couple a aussi noté une effervescence de la MRC propulsée par l’arrivée de nombreux jeunes entrepreneurs solidaires. «Ça n’a pas été long avant de se faire un réseau et des amis. Ici, il y a beaucoup de soutien. Au lancement d’entreprise, c’est incroyable l’aide qu’on a eue», avoue Sophie Allaire.

Gérer un café à Natashquan

Être aux commandes d’une entreprise en restauration dans une grande ville, c’est loin d’être facile, surtout avec peu d’expérience dans un milieu aussi compétitif.

Courtoisie L’équipe de la coopérative Café l’Échouerie, située à Natashquan, sur la Côte-Nord est prête pour accueillir les touristes cet été(Courtoisie)

C’est ce qui a motivé une gang de 17 associés provenant des quatre coins de la province à se lancer dans la gestion du Café l’Échouerie, une coopérative située à Natashquan, sur la Côte-Nord, qu’ils ont pu mettre à leur main.

«C’est vraiment une expérience en or. C’est rare qu’on ait carte blanche pour ouvrir quelque chose. [...] Je ne pense pas revivre une expérience de ce genre-là de sitôt, surtout pas à Montréal en restauration», mentionne la coassociée montréalaise Juliette Ouimet.

Courtoisie

Même si L'Échouerie est situé à plus de 1200 kilomètres de la métropole, sa localisation n’a pas fait rebrousser chemin à la bande de passionnés. Ils ont pris la relève de l’endroit comme gestionnaires à l’été 2020, alors que l'endroit était pris d’assaut par les touristes qu’a amené la pandémie de COVID-19.

Les habitants de Natashquan, soit environ 250 personnes (!), ont été très réceptifs à leur arrivée, se réjouit Juliette.

Du BBQ américain dans la Petite Nation

Page Facebook Carbo barbecue

Un ex-employé du réputé restaurant Europea à Montréal réalise son rêve entrepreneurial à deux heures de la métropole, à Duhamel, une municipalité située au nord de l’Outaouais de moins de 600 habitants.

«À Duhamel, il y a un point fort : c’est saisonnier. J’aime beaucoup travailler fort et me reposer ensuite plutôt que travailler constamment comme sur la rue Sainte-Catherine [à Montréal]», avoue le Martin Carboni, copropriétaire de Carbo barbecue, restaurant qui s’inspire des saveurs du Sud des États-Unis.

Martin s’est intéressé à quelque 500 commerces avant de racheter avec sa femme en 2019 le restaurant Chez Pépère. Ce qui l’a aidé à arrêter son choix? La beauté des chalets tout autour, de la région et la proximité de l’endroit avec Ottawa et Montréal.

Cette nouvelle acquisition permet à Martin de nourrir une clientèle touristique qui se renouvelle, soit l’inverse de ce qu’il vivait à Montréal. «En région, tu as une plus grande facilité, moins de compétition, et budgétairement, c’est beaucoup moins coûteux», résume-t-il.