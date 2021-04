Quoi faire à Montréal en avril : 20 activités à inscrire au calendrier

Partager







Le printemps et ses températures en yoyo sont bel et bien installés, les bourgeons se font de plus en plus présents dans les plates-bandes, c’est donc le temps de sortir profiter de ce que Montréal a de mieux à offrir!

Que ce soit à l’intérieur lors des jours de pluie ou à l’extérieur pour baigner dans les rayons de soleil, Montréal ne manque pas d’idées de sorties à faire au mois d’avril, même en temps de pandémie.

Voici donc 20 activités à faire en avril à Montréal pour profiter de la ville et ses alentours au maximum :

1. Aller manger son premier cornet de l’année

La grande majorité des crèmeries ont ouvert leurs portes pour la saison 2021. Choisissez une belle journée ensoleillée pour aller déguster votre premier cornet officiel de l’année à votre crèmerie du coin adorée!

• À lire aussi: Cette chaîne de crèmeries propose un cornet décadent à l’œuf fondant Cadbury

2. Redécouvrir le Montréal souterrain avec le Festival Art Souterrain

La 13e édition du Festival Art Souterrain bat actuellement son plein et son volet urbain prend place dans le fameux réseau piétonnier du 10 au 30 avril. Plus d’une vingtaine d’artistes exposeront leurs œuvres sur ce parcours de 4 kilomètres qui débutera au Palais des congrès de Montréal et mènera, en passant par le Centre de commerce mondial de Montréal, jusqu'à la place Victoria.

Plus de détails ici.

3. Partir à la recherche des foodtrucks

Les camions de bouffe de rue se sont entendus avec la ville de Montréal pour pouvoir lancer leur saison 2021 dès le mois d’avril! Le calendrier en temps réel sera visible dès le début de la saison sur le site cuisinederue.org.

• À lire aussi: Les foodtrucks de retour à Montréal dès le mois d'avril

4. Fabriquer un support à plante en macramé

Si vous avez envie de vous lancer dans un projet DIY, Silo 57 a un tutoriel de 8 étapes bien simples vous aidera à fabriquer vous-même un magnifique support à plante en macramé.

s

Tous les détails ici.

5. Faire de la randonnée avec son chien

Profiter des belles journées de printemps pour faire des randonnées et amener votre chien avec vous! Le mont Rigaud situé non loin de Montréal autorise les chiens en laisse en tout temps.

Plus de suggestions de lieux ici.

6. Boire un bon café glacé au parc

On peut dire que la saison des cafés glacés avec un livre à la main au parc est officiellement lancée!

7. Faire une balade à vélo sur le bord du canal de Lachine

Sortez le vélo du cabanon, gonflez vos pneus et partez en balade au bord du canal de Lachine. Si vous n’avez pas de vélo, pas de panique, les BIXI seront de retour dès le 15 avril.

8. S’acheter un bouquet de tulipes

Le printemps, c'est la saison des tulipes. Allez donc vous acheter un joli bouquet chez votre fleuriste de quartier. En plus d'encourager des commerces locaux, vous ferez entrer le beau temps dans votre appart.

• À lire aussi: 6 fleuristes qui livrent à Montréal pour se faire plaisir

9. Préparer son balcon ou sa terrasse

Il fait beau. Il fait chaud (ou presque). Bref, l’heure est enfin venue d’aménager votre balcon ou votre terrasse.

• À lire aussi: 45 objets déco pour aménager votre balcon ce printemps

• À lire aussi: Voici où trouver des chaises Acapulco pour 129,99$

10. S’offrir une manucure colorée

Après un hiver à vous ronger les ongles en confinement, il est grand temps de vous offrir une manucure professionnelle dans un salon. Optez pour une couleur vivante qui vous mettra automatiquement le sourire aux lèvres!

11. Commander son tout dernier repas des sucres de la saison

Le temps des sucres tire officiellement à sa fin et si c’est votre saison gourmande préférée, commandez vite votre dernier festin de votre cabane à sucre favorite!

• À lire aussi: 6 cabanes à sucre qui proposent un menu alléchant pour emporter ou à faire livrer

12. Découvrir l’exposition Rétro-spective : marché mobilier à la Galerie WIP

La galerie d’art WIP située sur le boulevard Saint-Laurent rouvre ses portes avec la présentation de six exposants œuvrant dans la curation et la restauration de meubles et d’objets décoratifs. L’exposition est gratuite et se déroule le 3 et 4 avril seulement.

Tous les détails ici.

13. Aller voir un film au cinéma Beaubien

Après une année très difficile pour les cinémas indépendants, il est important de les encourager. Si votre situation le permet, pourquoi ne pas faire un marathon de films à l’affiche au Cinéma Beaubien tout le mois d’avril!?

Consultez la programmation ici.

14. Tester le nouveau restaurant montréalais viral sur TikTok : La Petite Dinette

Ce bistro qui mélange décor rétro et nourriture vietnamienne et québécoise fait fureur sur les réseaux sociaux depuis son ouverture. C’est donc le moment d’aller tester l’endroit par vous-même!

Tous les détails ici.

15. Aller relaxer au spa

Avec le stress et le télétravail, réservez une journée dans votre moi pour vous «payer la traite» dans un spa. Même si les mesures sanitaires sont applicables dans toutes les installations, vous serez capable de relaxer et oublier la routine le temps d’une journée.

• À lire aussi: 8 spas où relaxer après cette année intense

16. Faire des trouvailles dans un marché éphémère vintage

La boutique virtuelle Turquoise's Treasures revient avec son concept de marché éphémère où vous pouvez faire de vraiment belles trouvailles vintage en matière de déco et de vêtements. La 4e édition prendra place le 17 et 18 avril à L'église Saint-Jean-Berchmans.

Tous les détails ici.

17. Assister à un show virtuel de Sofi Tukker

Le duo Sofi Tukker fait équipe avec Let’s Bond afin d’offrir une performance virtuelle en direct au profit de la santé mentale. Le show aura lieu le 15 avril à 19h30 et l’accès ne coûte que 24,95$.

Tous les détails ici.

18. Se sucrer le bec avec le pouding chômeur de Juliette & Chocolat

Juliette & Chocolat a sorti un pouding chômeur que vous pouvez commander pour emporter ou en livraison. Ce dessert vous consolera de ne pas avoir pu vous rassembler à la cabane à sucre avec la famille cette année non plus.

Commandez ici.

19. Manger du crabe des neiges au Parasol

La saison du crabe des neiges bat son plein et le «shack à homard» Parasol a ouvert ses portes tôt cette année pour vous permettre d’en profiter. Commandez vos sections de crabe avec accompagnements et passez chercher le tout dans la ruelle entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique, au sud de Saint-Viateur Est.

Plus de détails ici.

20. Goûter aux choux à la crème de Alice&Theo

La pâtisserie Alice&Theo située au cœur de la promenade Wellington à Verdun, offre des choux à crème à faire tomber par terre tellement ils sont délicieux. Si vous passer dans le coin, vous devez absolument vous arrêter et en prendre pour emporter!

Plus de détails ici.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s