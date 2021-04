Tout sur Annabel Oreste, la princesse assumée de Star Académie

Partager







Annabel Oreste est arrivée à Star Académie en s’auto-proclamant la «princesse», mais plus les semaines avancent, plus elle s’ouvre tant au public qu’aux autres Académiciens.

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

La jeune femme de 20 ans originaire de Laval impressionne grâce à sa voix puissante au timbre très riche. Elle a laissé derrière elle sa carapace et montre une facette d’elle plus vulnérable à l’Académie.

Pour apprendre à la connaître encore plus, voici 12 choses à savoir sur Annabel Oreste de Star Académie :

1. Ses débuts en musique

Pour Annabel, tout a commencé avec la chorale de mon église à l’âge de 8-9 ans. Elle a ensuite poursuivi son parcours avec plusieurs concours, et des leçons avec sa coach vocale Josée Goulet. Elle a également participé avec son école, et remporté, Crescendo, l’émission de Gregory Charles.

Ensuite, en 2017, Annabel a participé à La Voix 5 dans l’équipe de Marc Dupré. L’année suivante, en 2018, elle a gagné le concours Musiqualité à Terrebonne. Suite à cela, elle a pris une pause de musique pendant 2 ans.

2. Pourquoi Star Académie ?

Annabel désirait se faire connaître dans le domaine puisqu’elle désire travailler dans le domaine des médias.

3. Si elle n’était pas chanteuse, elle serait...

La jeune femme étudue également au Cégep de Jonquière en Art et technologie des médias pour devenir animatrice de télé. Elle aimerait aussi être actrice, productrice, et éventuellement se lancer en affaires comme son papa.

4. Son signe astrologique

Son signe principal est le Verseau, indiquant qu’elle est indépendante et unique. Sa lune en Lion démontre qu’elle vit ses émotions de façon intense, et son ascendant Balance laisse entendre qu’elle est diplomate et apporte beaucoup d'importance aux mots.

5. Sa chanson d’audition

Pour gagner sa place à l’Académie, Annel a chanté À fleur de toi de Vitaa. Son choix fut inspiré par une rupture amicale extrêmement difficile et cette chanson exprimait parfaitement son état d’âme.

6. Son tout premier concert

Annabel n’a pas encore assisté à un concert, mais elle aimerait beaucoup voir celui de Céline Dion.

7. Son ancien.ne Académicien.ne préféré.e

Annabel admire particulièrement Mélissa Bédard. «En tant que femme noire, elle a su faire sa place dans le domaine des médias québécois de manière remarquable et authentique. Sa voix est aussi magnifique et puissante.», nous a-t-elle expliqué.

8. Son icône de mode

Elle aime surtout les styles de Zendaya et Céline Dion!

9. Elle aimerait collaborer avec...

Sans grande surprise, Annabel a avoué qu’elle adorerait avoir la chance de collaborer avec Céline Dion.

10. Sa chanson du moment

Ses coups de cœur sont Le miel de Tayc pour danser et Indélébile de Yseult pour verser quelques larmes!

11. Son «crush» célébrité

Son crush est le chanteur français Tayc.

12. Où la suivre

Vous pouvez suivre Annabel sur Instagram et TikTok.

Retrouvez Annabel et les Académiciens du lundi au jeudi, à 19h30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19h pour le variété, sur les ondes de TVA et en simultané ou sur demande sur TVA+.

