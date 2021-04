Un début de troisième vague catastrophique en Ontario: voici tout ce qu’il faut savoir

Partager







Alors que Québec, Lévis et Gatineau seront «mises sur pause» dès ce soir en raison d’une hausse importante des nouveaux cas de COVID-19, la situation n'est guère plus encourageante en Ontario. Bien au contraire. Les variants poursuivent leur progression et la province voisine est frappée de plein fouet par la troisième vague. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la situation en Ontario.

• À lire aussi: Le Méga Fitness Gym de Québec doit fermer après une éclosion de près de 70 cas: ce qu'il faut savoir

La province sera «fermée» pour un mois

Selon CTV News et CBC, le premier ministre ontarien Doug Ford devrait annoncer à 13h30 un nouveau confinement d'un mois dans sa province.

Les commerces essentiels, comme les épiceries, pourront rester ouverts, mais devront opérer à 50% de leur capacité;

Les bars, les restaurants, les gyms, les salons de soins esthétiques et de coiffure et les autres espaces de divertissement et culturels seront fermés partout dans la province;

Les rassemblements intérieurs seront interdits;

Les rassemblements extérieurs seront limités à cinq personnes.

Plus de 2500 nouveaux cas jeudi

L'Ontario a rapporté 2557 nouveaux cas jeudi, une première en plus de deux mois, en plus de 23 nouveaux décès.

Il s'agit de la huitième journée où le bilan dépasse les 2000 cas quotidiens dans la province.

Mercredi, l'Ontario avait recensé 2333 nouveaux cas et 15 décès.

Un nombre inquiétant de patients aux soins intensifs

Jeudi, l'Ontario comptait 406 patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, ce qui constitue un nouveau sommet dans la province.

• À lire aussi: Des patients COVID-19 plus jeunes aux soins intensifs

Des variants qui s'attaquent aux plus jeunes

Les autorités sanitaires ontariennes insistent: les variants du virus qui sont responsables de cette troisième vague s'attaquent aux personnes plus jeunes, qui sont plus nombreuses à être admises aux soins intensifs.

«Nous sommes dans la troisième vague de la pandémie. Alors que les nouveaux variants se propagent, vous allez voir la COVID tuer plus rapidement, et les plus jeunes», a soutenu le Dr Adalsteinn Brown, coprésident de la Table consultative scientifique de l'Ontario sur la COVID-19.

- Avec les informations de TVA Nouvelles et de l'Agence QMI