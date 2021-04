[VIDÉO] Un kayakiste dévale un volcan enneigée à 100 km/h

Partager







Un kayakiste professionnel a réalisé un exploit hors du commun en descendant à tombeau ouvert un volcan chilien.

Aniol Serrasolses, un Espagnol affilié à Red Bull, a descendu le volcan Villarrica dans le sud du Chili, à une vitesse atteignant près de 100 km/h, sur une distance de plus de 25 kilomètres, traversant même une heure et terminant sa course dans une rivière.



C’est en raison de l’annulation de ses compétitions annuelles que le kayakiste s’est mis à la recherche de nouveaux défis.

Comme de nombreux Québécois, il s’est donc «réinventé».

«J’ai toujours voulu faire du kayak sur la neige et unifier les quatre éléments: la terre, l’air, l’eau et le feu. En prenant avantage de l’hiver merveilleux que le Chili a eu en 2020 et avec la situation que nous avons vécue par rapport aux voyages, j’ai décidé de développer ce projet», a-t-il déclaré.

C’est en septembre dernier, au début du printemps dans l’hémisphère sud, qu’il a effectué sa descente extraordinaire qui a culminé par un «double kickflip» en sautant dans la rivière dont le débit était à son maximum à cette période de l’année.

On ne sait pas ce qu’est un «double kickflip» en kayak, mais c’était apparemment la première fois que quelqu’un en faisait un et c’est très impressionnant.

