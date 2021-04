Donald Trump doit encore 165 $ de McDonald’s à son ancien garde du corps

Partager







Maintenant que Donald Trump n’est plus président des États-Unis, certaines langues risquent de se délier de plus en plus.

Récemment, c’est son ancien garde du corps, licencié en 2012, qui s’est ouvert au Daily mail.

Kevin McKay a travaillé pendant 5 ans pour Trump en Écosse.

L’homme de 50 ans se rappelle encore que le milliardaire, alors qu’il était en voyage de golf en 2008, lui avait demandé d’arrêter au McDonald’s.

McKay allait reconduire Trump à l’aéroport Aberdeen. Puisqu’il n’avait pas de livres sterling, Trump a demandé à McKay de lui avancer l’argent.

«Il m’avait dit qu’il me repaierait, mais il ne l’a jamais fait», a-t-il déclaré.

Il se rappelle encore qu’il s’agissait d’environ 20 cheeseburgers et une quinzaine de liqueurs. Ça lui a couté 95 livres sterling, c’est-à-dire environ 165 $ canadien.

Quelle triste histoire!

