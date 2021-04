Quelqu’un a payé une somme record de 660 000 $US pour Super Mario Bros.

Partager







Non, il n’y a pas un zéro de trop. Un individu a vraiment payé ce vendredi la somme astronomique de 660 000 $US pour une copie encore scellée de Super Mario Bros.

L’exemplaire en question, mise en vente lors d’une enchère menée par Heritage Auctions, est ainsi devenu le jeu vidéo qui s’est vendu le plus cher depuis... depuis... depuis toujours!

Le record précédent appartenait à une copie de Super Mario Bros. 3, qui avait trouvé preneur en novembre dernier pour la coquette somme de 156 000 $. Avant ça, le titre revenait à une autre cassette de Super Mario Bros., elle aussi encore dans son emballage, vendue pour 114 000 $ en juillet 2020.

En d’autres mots, 660 000 $, c’est beaucoup! À ce prix-là, l’exemplaire qui a changé de main aujourd’hui devient non pas seulement le jeu, mais aussi l’article de collection vidéoludique qui s’est vendu le plus cher de l’histoire. Il détrône ainsi le prototype Nintendo Play Station, vendu pour 360 000 $ il y a un an.

On pourrait continuer encore longtemps à comparer la somme étourdissante dépensée ce vendredi pour Super Mario Bros. à d’autres sommes tout aussi étourdissantes déboursées pour d’autres articles. Toutefois, on imagine que vous vous demandez ce que cette copie du classique de Nintendo a de si spécial pour se vendre 660 000 $.

Selon Heritage Auctions, il s’agirait de «la meilleure copie scellée avec une étiquette perforée en carton jamais offerte» par l’encan parmi les titres de NES à la boîte noire. Aussi, le jeu serait l’exemplaire le plus ancien de Super Mario Bros. ayant été mis en vente par Heritage Auctions.

«Ce n'est que la quatrième version de Super Mario Bros. jamais produite et sa fenêtre de production était remarquablement courte», ajoute l’entreprise américaine sur la fiche du produit.

Bref, le jeu est excessivement rare et dans un état remarquable, étant noté 9,6 selon l’échelle de Wata Games. Certes, est-ce la cassette valait vraiment plus d’un demi-million de dollars américains?

On vous laisse le juge de tout ça...

