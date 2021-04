Switch: des jeux de Lego, Spyro et Crash vraiment pas chers sur le Nintendo Game Store

Partager







Oui, ça arrive que l’on retrouve des rabais sur le Nintendo Game Store. En fait, ça arrive plus souvent qu’on le pense!

Au cours des deux prochaines semaines, les titres de Warner Bros. et ceux d’Activision Blizzard seront plus particulièrement en solde sur la boutique en ligne de la Switch, attendez-vous donc à dénicher de très belles aubaines sur les jeux de Lego, Spyro et Crash Bandicoot.

Et si vous préférez l’action, sachez que vous pourrez également économiser au cours des prochains jours sur Mortal Kombat 11, Diablo III et Overwatch.

Voici quelques titres qui ont plus spécialement attiré notre attention:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

54,99 $ 27,49 $

27,49 $ Crash Team Racing Nitro-Fueled

49,99 $ 24,99 $

24,99 $ Diablo III: Eternal Collection

79,99 $ 39,99 $

39,99 $ Lego DC Super-Villains

69,99 $ 13,99 $

13,99 $ Lego Harry Potter Collection

59,99 $ 14,99 $

14,99 $ Lego Jurassic World

49,99 $ 12,49 $

12,49 $ The Lego Movie 2 Videogame

49,99 $ 9,99 $

9,99 $ Lego The Incredibles

69,99 $ 17,49 $

17,49 $ Mortal Kombat 11

69,99 $ 20,99 $

20,99 $ Overwatch: Legendary Edition

49,99 $ 24,99 $

24,99 $ Spyro Reignited Trilogy

49,99 $ 24,99 $

Notons que la vente de Warner Bros. se termine le 14 avril, tandis que celle d’Activision Blizzard prendra fin quelques jours plus tôt, le 11 avril. Vous pouvez consulter l’ensemble des titres en solde directement sur le Nintendo Game Store.

