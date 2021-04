Un bébé naît avec trois pénis

Partager







Il y a plusieurs façons de marquer l’Histoire et il semble que naître avec trois pénis soit l’une de celles-ci.

Un bébé irakien est devenu le premier cas de triphallie connu, selon une étude du International Journal of Surgery Case Reports dont les faits saillants ont été rapportés par le New York Post.

La condition de pénis surnuméraire affecterait une personne sur 5 à 6 millions, selon la même étude.

Dans le cas qui nous préoccupe, il s’agit d’un jeune bambin originaire de la ville de Dohuk, en Irak, qui a été amené à l’hôpital alors qu’il était âgé de 3 mois. Ses parents avaient remarqué un gonflement du scrotum.

Les médecins ont ainsi pu constater deux autres pénis en plus de son phallus principal. L’un mesurait 2 centimètres alors que l’autre avait une longueur d’un centimètre. Ils ne contenaient pas d’urètre et ont finalement été enlevés grâce à une opération.

La cause reste toujours un mystère puisqu'aucune drogue n'a été consommé lors de la grossesse et qu'il n'y a pas d'antécédents pour ce genre de malformation dans la famille.

Un rendez-vous avec l’enfant un an plus tard a permis de conclure qu’il n’y avait plus de problème lié à ses parties génitales.

Tant mieux!

