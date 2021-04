8 kits gourmands d'entreprises canadiennes pour occuper vos week-ends

Partager







Si vous avez envie d'entreprendre un petit projet, de découvrir une nouvelle passion ou simplement de tester tous les DIY possibles au monde, Etsy est une source inépuisable de propositions dans ce genre.

En plus des kits de broderie, de peinture et compagnie, on retrouve également des kits gourmands pour ceux et celles qui aiment cuisiner un peu! Fromage maison, micropousses, bombes de chocolat chaud... les options gourmandes sont (presque) sans fin!

Voici donc 8 kits gourmands d'entreprises canadiennes à commander pour vous découvrir une nouvelle passion:

1. Ensemble de fabrication de bombes de chocolat chaud – 41$

Fabriquez vous-même les fameuses bombes de chocolat chaud grâce à cet ensemble! Ce kit comprend 3 mélanges à chocolat chaud, des miniguimauves, du chocolat blanc, noir et au lait, quelques garnitures, un moule et les instructions. Vous pourrez préparer 8 bombes avec l’ensemble, ce qui vous permettra de les partager... ou non!

2. Kit de fabrication de thé aux perles – 52,99$

Amateurs de thé aux perles, cet ensemble comprenant une tasse réutilisable est pour vous. En achetant l’ensemble, vous obtiendrez tout le matériel et les ingrédients requis pour préparer 10 thés aux perles de tapioca. Vous pourrez choisir entre 8 saveurs incluant canneberges, pêches et Earl Grey. Voici le cadeau parfait pour vous-même, votre famille et vos amis!

3. Kit pour faire du fromage artisanal U MAIN – 34,75$

Avez-vous toujours voulu fabriquer vous-même votre fromage? Voici un ensemble parfait pour vous! Ce kit contient les instruments, les ingrédients et les recettes nécessaires pour préparer les 4 fromages de manière facile, amusante et santé. Vous n’aurez qu’à ajouter le lait de votre choix pour fabriquer de la mozzarella, de la ricotta, du paneer et du queso blanco. Laissez aller votre créativité en ajoutant des herbes ou des épices aux recettes.

4. Ensemble de micropousses pour salades – 24,99$

Cet ensemble vous offre tout ce dont vous avez besoin pour commencer à cultiver vos propres micropousses. Vous aurez un plateau de culture minimaliste avec un couvercle pour les graines germées, des graines biologiques de pois, des haricots fava, du sarrasin, des pousses de tournesol, et des granules de sol riches en éléments nutritifs. Suivez les instructions faciles incluses avec le kit et vous aurez des micropousses pour vos recettes et salades en seulement 2 semaines.

5. Ensemble de levain maison – 30$

Voici le kit idéal pour les amoureux de boulangerie. En plus du levain déshydraté, cet ensemble contient un guide étape par étape ainsi qu’une vidéo explicative pour réussir vos pains au levain maison.

6. Boîte-cadeau sundae de crème glacée – 38$

C'est la boîte parfaite pour les amateurs de crème glacée funky! Cet ensemble comprend des cornets gaufrés, des bols, des bonbons, de la sauce au chocolat et au caramel, des pacanes hachées et des biscuits. Il ne vous reste plus qu’à acheter ou à préparer votre crème glacée préférée!

7. Kit de fabrication de barres de chocolat – 29$

Cet ensemble vous fournit tout le matériel nécessaire pour fabriquer 24 minipalettes de chocolat à la maison. Bonbons, chocolats, bretzels, amandes... ce ne sont pas les garnitures qui manquent dans ce kit juste assez décadent!

8. Kit de thé chai indien authentique – 39,98$

Un ensemble parfait pour les amateurs de thé chai. Le kit comprend une cuillère en acier inoxydable, du thé noir et les épices suivantes: cardamome, fenouil, clous de girofle et cannelle. Explorez les différentes combinaisons pour préparer des thés chai indiens authentiques.

