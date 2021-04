Batman: Steve Martin et Chevy Chase ont été considérés pour jouer le rôle

Partager







Steve Martin et Chevy Chase étaient en lice pour le rôle de Batman en 1989, avant que Tim Burton ne signe pour réaliser le blockbuster et ne choisisse Michael Keaton.

L’acteur Robert Wuhl a donné une interview pour le balado The Production Meeting, et il a expliqué que les producteurs Jon Peters et Peter Gruber avaient envisagé différents acteurs pour jouer le rôle du Chevalier noir. «Vous devez vous rappeler que la plus grande décision de l’histoire de Warner Bros. est de donner à Tim Burton la franchise Batman, a déclaré l’acteur qui a joué le journaliste Alexander Knox dans le film emblématique. Vous savez quand Joel Schumacher a pris le relais et qu’ils sont allés dans cette direction folle? C’est comme ça qu’ils pensaient au départ, a-t-il poursuivi. Quand j’ai demandé [à l’origine] à qui ils pensaient, ils ont dit: “Soit Steve Martin, soit Chevy Chase.”»

Robert Wuhl a ensuite remarqué: «Ils ne pensaient pas à Tim Burton, ils pensaient à Adam West, c’était leur Batman. Ce n’était pas celui de Tim Burton! Vous pouvez remercier le seigneur pour ça!»

Il a ensuite attribué le succès du film à Tim Burton. «C’est Tim Burton, sa vision, son casting», a-t-il jugé, avant de révéler que ce sont les producteurs qui ont poussé Tim Burton à choisir Jack Nicholson pour le rôle du Joker, un rôle qui lui a finalement valu un Golden Globe.

