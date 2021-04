Bridgerton : 10 différences entre la série et les livres

Partager







*ATTENTION, CET ARTICLE COMPREND DES DIVULGÂCHEURS SUR LA PREMIÈRE SAISON DE BRIDGERTON

La série Bridgerton s’inspire de la série de romans Les Chroniques de Bridgerton par Julia Quinn, mais certains éléments ont été changés pour l’écran.

Si vous êtes des mégas fans de Bridgerton, vous avez probablement lu les 9 romans. Le tout premier, Le duc et moi (The Duke and I), est l’inspiration derrière la première saison de la série à succès.

On remarque quelques changements entre les livres et les épisodes diffusés sur Netflix. Pour ceux qui n’ont pas encore dévoré les pages, nous vous les dévoilons!

À noter que les romans de Julia Quinn mettaient en scène des personnages tous blancs et hétéronormatifs. Lors de l’adaptation pour la télé, les producteurs ont choisi d’intégrer de la diversité, ce qui est historiquement juste, mais qui ne faisait pas partie des romans.

Voici 10 différences entre la série et les livres Bridgerton:

1. Certains personnages ont été ajoutés

Quelques personnages présents dans la série ne faisaient pas partie des livres. C’est le cas de la Reine Charlotte (Golda Rosheuvel) et de son mari le Roi George III (James Fleet).

Fait notable, la Reine Charlotte fut le plus souvent personnifiée comme étant une femme blanche, mais en réalité, elle était peut-être de descendance africaine, les historiens n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet.

D’autres personnages ajoutés sont Prince Friederich (Freddie Stroma), Lord Featherington (Ben Miller), et d’autres dont nous parlerons plus tard.

2. Le bégaiement de Simon

Dans la série, lorsque nous voyons Simon à l’âge adulte, il ne présente plus le bégaiement avec lequel il vivait durant son enfance.

Dans les romans, ce n’est pas le cas! Simon en souffre toujours, et il lui arrive souvent de se retirer d’une conversation avec Daphné de peur de bégayer. C’est aussi la raison pour laquelle il ne veut pas avoir d’enfants, craignant de leur passer son trouble de la parole.

3. La relation entre Anthony et Siena

Le personnage de Siena Russo (Sabrina Bartlett), avec qui Anthony (Jonathan Bailey) a une aventure, est beaucoup plus important dans la série.

En fait, elle n’est que mentionnée dans le second roman (qui se concentre sur la vie amoureuse d’Anthony). Au passage, on apprend qu’il a eu une idylle avec une chanteuse d’opéra, qui s’appelle Maria et non Siena, et le tout est réglé en quelques phrases.

4. Eloise qui enquête sur Lady Whistledown

Bien qu’Eloise (Claudia Jessie) existe dans les livres, sa présence est beaucoup plus importante dans la série, tout comme son amitié avec Penelope.

Le fait que la reine lui demande d’enquêter sur Lady Whistledown est inventé de toutes pièces. Dans le premier livre, Eloise a 16 ans et elle va à l’école, c’est tout! D’ailleurs, le personnage de Lady Whistledown est moins important dans les livres et on n’apprend son existence que dans le 4e roman, et non à la fin du premier!

5. La scène controversée l’est encore plus

Une scène en particulier a beaucoup fait jaser dans la série, celle où Daphné empêche Simon de pratiquer la méthode du coït interrompue. Plusieurs ont comparé cet acte à un viol puisque Simon n’a pas consenti.

Dans sa version écrite, Simon est intoxiqué lors de cette scène, rendant le tout encore plus controversé.

6. La boxe

Durant la série, nous pouvons voir Simon pratiquer la boxe avec son ami Will. Ceci n’existe pas dans les romans!

En fait, dans les livres, puisque Simon a toujours son trouble de la parole, il n’a même pas d’amis! On apprécie tout de même les scènes torse nu.

7. Le personnage de Marina

Dans la série, Marina (Ruby Barker) est l'un des personnages secondaires importants. Enceinte, elle tente de séduire Colin (Luke Newton) avant de finalement épouser Philip Crane (Chris Fulton).

Dans les romans, l’histoire de Marina est différente, et beaucoup plus tragique! Elle n’est mentionnée que dans le 5e roman et elle meurt après une tentative de suicide.

8. L’histoire de Benedict

C’est le 3e livre de la saga Bridgerton qui se concentre sur Benedict (Luke Thompson), et son histoire a beaucoup été modifiée pour la série!

Bien que les romans mentionnent qu’il soit doué pour le dessin, ils ne comprennent pas d’orgies, et Benedict n’a pas d’idylle avec une femme mariée!

9. Penelope et son crush sur Colin

Penelope a éventuellement un crush sur Colin dans les romans, mais beaucoup plus tard! La scène où ils dansent ensemble fut inventée de toutes pièces.

Dans les romans, c’est plutôt avec Simon que Penelope danse, ce qui rend Daphné jalouse.

10. Mme Delacroix

Nous avons déjà établi que Benedict ne va jamais dans des orgies dans les romans, alors comment rencontre-t-il Mme Delacroix (Kathryn Drysdale)? Il ne la rencontre pas, puisqu’elle n’existe pas!

Il existe un personnage de couturière dans l’univers littéraire de Julia Quinn, mais pas dans la saga Bridgerton, et elle s’appelle plutôt Mme Lambert.

