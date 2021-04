Un festival de yoga et bien-être pour ceux qui ont besoin de respirer un peu

Partager







Avec la période plutôt stressante que l’on traverse actuellement, il se peut que votre envie de respirer profondément et de prendre une pause du chaos soit de plus en plus forte.

Le retour du Anatta Fest pour 2021 tombe à point afin de permettre, à ceux et celles qui le désirent, de se reconnecter avec soi-même et de partager avec une belle communauté ouverte d’esprit.

L’édition à venir en sera une virtuelle, évidemment, et elle prendra place pendant une journée complète le 1er mai prochain.

Au programme: des conférences, des ateliers et des DJ set. Parmi les thèmes abordés pendant les activités, il y aura le yoga, la santé, le bien-être, l’ayurvéda, la pleine conscience, la nutrition et les modes de vie alternatifs. Toutes les activités prévues à l’horaire visent à vous aider à connecter avec la nature, l’humain, mais surtout avec vous-même.

Le prix pour la journée qui commence à 6h30 et se termine après 22h est de 77$. Ce montant vous permet donc d’accéder à l’espace virtuel dans le confort de votre foyer!

Tous les détails sur cette édition virtuelle du Festival Anatta 2021 se trouvent ici.

Anatta Fest 2021 - Édition virtuelle

1er mai 2021 dès 6h30

