15 tendances des années 2000 qui sont de retour en 2021

Après les années 90, c’est autour des tendances des années 2000 de faire leur grand retour! En 2021, on adopte la mode Y2K!

Comme toutes tendances qui reviennent après plusieurs années, nous avons maintenant un nouveau regard sur les tenues du début des années 2000. Plusieurs accessoires et morceaux sont de retour, alors que d’autres restent au début du millénaire!

Pour adopter la tendance Y2K, voici 15 morceaux qu’on amène en 2021:

1. Les lunettes de soleil teintées

Au début des années 2000, on portait des lunettes de soleil avec des verres dans les teintes de pastel, et pas de monture!

2. La mini-jupe (surtout à carreaux)

Les jupes courtes sont tendance depuis un moment déjà, mais pour s’inspirer des années 2000, on mise sur un modèle à plis et très coloré. Les motifs criards sont encouragés!

3. Les bandanas

Le bandana est un accessoire qu’on voyait partout dans les années 2000! On le porte dans les cheveux, un peu comme une passe ou un chapeau, pour un look qu'on adore. Bonus, ça protège la tête du soleil ET cache les cheveux gras!

4. Le zèbre

Le zèbre est l’imprimé animalier de 2021! Quoique tous les imprimés animaliers sont parfaits pour un look tout droit sorti du début du millénaire.

5. Les ensembles en velours

Paris Hilton les portait à merveille, et ils sont de retour cette année! Qu’ils soient en velours ou en ratine, on ose ce type d’ensemble pour être confortable et stylé en même temps.

6. Les colliers avec notre nom

Les colliers de type «name plate» sont parfaits pour laisser savoir qui vous êtes à tous ceux et celles qui vous regardent!

7. Les mini t-shirts

Les crop tops se portaient très ajustés dans les années 2000, et avec un motif ou le nom d’une marque de vêtements au milieu du buste.

8. Le sac «baguette»

Ce sac culte des années 2000 se porte sous le bras. On peut oser une couleur qui «flash» ou encore un imprimé «funky», ou encore le classique noir.

9. Les cardigans

On le sait, le cardigan est tendance depuis quelques années déjà, et on le porte tant l’été que l’hiver. Pour imiter le look Y2K, on opte pour un coloris pastel et on ne porte rien en dessous.

10. Le double denim

Le «tuxedo canadien», comme on le surnomme affectueusement, est l’art de porter du jeans tant en bas, qu’en haut.

11. Les morceaux translucides

Que ce soit à la plage ou dans la vie de tous les jours, il faut oser la transparence! On verra de plus en plus de chandails à motif qui laissent entrevoir les sous-vêtements en 2021.

12. Les barrettes (surtout celles en papillon)

Les années 2000 étaient remplies d’accessoires pour cheveux. La barrette vedette était sans contredit les petits papillons colorés!

13. Le motif à damier

On sait que les carreaux sont tendances en 2021, mais le motif à damier l’est tout autant! Un peu plus «edgy», il rappelle l’époque grunge de la fin des années 90.

14. Les jeans à jambe large

Le jeans très ample est un must des années 2000. Il donne un look décontracté qu’on associe à cette période!

15. Le «g-string» apparent

Probablement la tendance la plus controversée des années 2000, le «g-string» qui sort du pantalon est de retour. On peut aussi se procurer une paire de pantalons qui imite cette tendance!

