Banjo-Kazooie, Oblivion, Perfect Dark et d’autres titres ajoutés à Xbox Cloud Gaming

Partager







Si vous avez une envie soudaine de rejouer à d’anciens jeux sortis sur Xbox et Xbox 360, c’est peut-être le bon moment de vous abonner à la Game Pass Ultimate. Microsoft a annoncé l’ajout de 16 titres à son service Xbox Cloud Gaming.

• À lire aussi: Xbox Live Gold, Game Pass et Game Pass Ultimate: lequel choisir selon vos besoins [GUIDE]

Ces jeux ne seront disponibles que sur les tablettes et les téléphones Android pour le moment. Microsoft travaille toujours dans le but d'offrir un support pour les joueurs mobiles iOS. La possibilité de jouer à des jeux sur des appareils mobiles était l'une des options les plus demandées par les joueurs, selon Microsoft.

Bien que la sélection soit mince, plusieurs joueurs trouveront leur bonheur parmi les ajouts récents, parmi lesquels on retrouve plusieurs titres à succès. De plus, les contrôles tactiles ont été ajoutés pour quelques jeux.

Voici donc les titres qui s’ajouteront au service Xbox Cloud Gaming:

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon: Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled (contrôles tactiles activables)

(contrôles tactiles activables) Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata (contrôles tactiles activables)

(contrôles tactiles activables) Viva Piñata: TIP (contrôles tactiles activables)

Rejoignez notre serveur Discord!

s