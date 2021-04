Piratage de Facebook: comment savoir si je suis concerné?

Partager







Facebook a été victime en 2019 d’un piratage massif concernant les données privées de plus de 533 millions de membres dans le monde, a-t-on appris cette semaine. Plusieurs outils en ligne permettent de savoir si on est directement concerné ou non.

Les données volées par ce piratage seraient principalement des noms, prénoms et numéros de téléphone, plus rarement des adresses, professions et courriels.

Seuls 2,5 millions de courriels appartenant à des membres du réseau auraient ainsi été récupérés de manière illégale. Pour savoir si le vôtre figure dans le lot, il convient de se connecter sur le site Have I Been Pwned (HIBP) et d’entrer son courriel. Pour rappel, ce site de référence recense les infractions ou incidents connus durant lesquels des pirates informatiques ont accédé illégalement aux données d’un site web. Personne n’est donc à l’abri. Si votre courriel fait malheureusement partie de ceux qui ont été dérobés, il convient de changer au plus vite votre mot de passe et de basculer, si ce n’est pas déjà le cas, vers la double authentification.

Pour les numéros de téléphone, qui dans ce cas-ci concerne quasiment toutes les «victimes», c’est beaucoup plus compliqué et moins fiable, même si quelques sites pratiques font progressivement leur apparition. C’est le cas de la plateforme Have I Been Facebooked. Dans tous les cas, mieux vaut se méfier de tout message (appels ou SMS) suspect. Avec ou sans piratage de Facebook, c’est de toute façon le comportement à adopter: ne jamais donner suite à des messages non sollicités.

