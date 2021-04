Tous les adultes américains éligibles au vaccin d’ici le 19 avril: ce qu'il faut savoir sur la vaccination aux États-Unis

Partager







Washington | Tous les adultes aux États-Unis vont être éligibles au vaccin contre la COVID-19 d’ici le 19 avril. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la campagne de vaccination aux États-Unis.

Tous les adultes américains éligibles

Le président américain Joe Biden doit annoncer aujourd'hui que tous les adultes américains seront éligibles au vaccin d’ici au 19 avril, a rapporté la chaîne CNN en citant un responsable gouvernemental.

En avance d'une dizaine de jours

Joe Biden avance d’une dizaine de jours son objectif de rendre tous les adultes américains éligibles au vaccin, indifféremment de leur âge ou antécédents médicaux: le président avait d’abord parlé du 1er mai.

Il avait auparavant promis que 90% des adultes seraient éligibles en date du 19 avril.

Trois vacccins autorisés

Trois vaccins sont autorisés en urgence aux États-Unis: celui de Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu’une seule dose par personne, et ceux de Moderna et Pfizer/BioNTech, administrés en deux doses.

Le controversé vaccin d'AstraZeneca n'a pas été autorisé chez nos voisins du sud. Rappelons qu'un responsable de l'Agence européenne des Médicaments (EMA) a confirmé mardi le lien entre le vaccin d'AstraZeneca et les thromboses.

Plus de 3 millions d'Américains vaccinés par jour

Les États-Unis, qui ont donné un grand coup d’accélérateur à leur campagne de vaccination, en sont à plus de trois millions d’injections par jour en moyenne sur les 7 derniers jours, selon les autorités.

107 millions d'Américains ont reçu au moins une dose

Plus de 107 millions de personnes ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le COVID-19 aux États-Unis, d’après les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays.

Et 62 millions d’Américains sont entièrement vaccinés, dont plus d’une personne sur deux chez les plus de 65 ans.

Des augmentations de cas malgré la vaccination

Le pays, où plusieurs États ont d’ores et déjà levé certaines restrictions sanitaires, voit malgré tout une augmentation des cas, notamment chez les jeunes.

«Les cas augmentent au niveau national, et nous constatons cela majoritairement chez les jeunes adultes», a dit à la presse lundi Rochelle Walensky, la directrice des CDC.

Certains pics concernent en effet les personnes de 18 à 24 ans, a-t-elle précisé, et «sont liés aux activités extrascolaires et sportives».