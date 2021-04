Annabel se confie sur son parcours à Star Académie

Partager







C’est malheureusement la princesse Annabel qui a dû quitter l’Académie dimanche soir après une décision difficile des professeurs, qui ont choisi de sauver Shayan.

Joel Lemay / Agence QMI

Son compte Instagram dit princesse, mais nous on dirait plutôt Reine.

La jeune chanteuse était la préférée de plusieurs téléspectateurs et ils étaient nombreux à se dire très déçus de son départ dimanche soir.

On a eu la chance de rencontrer la jeune femme au grand coeur lundi, quelques heures à peine après sa sortie de l'Académie.

Comme le veut maintenant la tradition du Sac de chips, on a un peu obligé la délogée à nous chanter ses réponses.

On en a appris pas mal sur la Lavalloise de 20 ans: sa chanson québécoise préférée, l’artiste qui l’a le plus impressionnée, etc. À découvrir dans l'entrevue ci-haut.

Visionnez également sa prestation de dimanche soir ici:

