Voici les quatre candidats en danger cette semaine à Star Académie

Du lundi au jeudi, la quotidienne de Star Académie nous ouvre les portes de l’Académie. Comme l'aventure se termine bientôt, ce sont non pas trois, comme c'est normalement le cas, mais bien quatre Académiciens qui ont été mis en danger mardi et qui devront défendre leur place au Variété de dimanche.

Rappelons que lundi soir, lors de la quotidienne, Lara Fabian a annoncé aux candidats que, cette semaine, il y aurait non pas trois, mais bien quatre Académiciens en danger. De plus, de ces quatre, deux quitteront dimanche, faisant en sorte que nous passons maintenant aux doubles éliminations dès cette semaine.



Lunou, Maëva, Shayan, William et Rosalie ont été sélectionnés selon leurs performances lors des numéros en groupe du variété de dimanche dernier. Ils ont rencontré Lara Fabian, Gregory Charles et Ariane Moffatt le temps d'une performance, puis le corps professoral a délibéré pour la mise en danger.

Les quatre candidats qui ont été malheureusement été mis en danger sont donc Lunou, Maëva, Shayan et William.

Lunou

Maëva

Shayan

William

Ces derniers devront chanter en solo lors du variété de dimanche pour conserver leur place à l’Académie. Le public votera ensuite pour garder son candidat coup de cœur, tandis qu’un autre Académicien sera choisi par le corps professoral. Les deux qui n'auront pas été choisis par le public ni par les juges devront quitter Waterloo.

On leur souhaite la meilleure des chances!



Retrouvez les Académiciens du lundi au jeudi, à 19h30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19h pour le variété, sur les ondes de TVA et en simultané ou sur demande sur TVA+.

