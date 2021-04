World of Warcraft: l’événement de Pâques «Noblegarden» est commencé

Partager







Bien que Pâques soit terminé, cette fête ne fait que commencer dans le monde virtuel de World of Warcraft. L’événement Noblegarden, qui a débuté hier, se poursuivra jusqu’au 12 avril et plein de quêtes sont prévues pour l'occasion.

• À lire aussi: Diablo II Resurrected: confirmé par Blizzard, le remaster sortira en 2021 sur PC et consoles

Noblegarden comprend une foule de nouveaux items esthétiques et de quêtes thématiques. Chaque jour, une grande chasse aux œufs a lieu avec de l’or, de l’expérience et d’autres items en récompense. De plus, une multitude d’œufs sont cachés un peu partout dans les zones de départ, comme Azure Watch, Dolanaar, Goldshire, Kharanos, Brill, Razon Hill, Bloodhoof Village, Falconwing Square et Shattrath City.

Échangez tout le fruit de vos recherches contre des jouets, des costumes thématiques et même des montures uniques.

L’événement Noblegarden prendra fin le 12 avril.

Suivez-nous sur Twitch!

s