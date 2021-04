Adidas: des souliers de course personnalisables signés Lego

Partager







Lego s’associe à nouveau à Adidas et présente le fruit de leur collaboration: une nouvelle paire de souliers de course pour adultes, les ltraboost DNA x Lego Plates. Avec un look simple et la possibilité de personnaliser soi-même ses couleurs, cette chaussure risque de s’envoler comme de petits pains chauds.

• À lire aussi: Il existe une playlist ASMR de Lego et c’est exactement ce dont on a besoin en ce moment

• À lire aussi: LEGO: ce modèle de bébé Yoda est aussi cute que dans Mandalorian

À la place des trois lignes iconiques du logo d’Adidas se trouvent des espaces où insérer des plaquettes Lego. Ainsi, on pourra choisir les couleurs qui composeront cet élément incontournable de la chaussure.

Courtoisie Adidas

Courtoisie Adidas

Courtoisie Adidas

On retrouve aussi la texture des embouts cylindriques des pièces Lego sur le dessus du soulier.

Les chaussures seront vendues à compter du jeudi 8 avril, à compter de 10h, heure du Québec. Elles seront détaillées au prix de 250$. Pour ne pas rater votre chance de mettre la main sur cette collaboration, rendez-vous sur le site d’Adidas via ce lien.

Lego avait collaboré auparavant avec Adidas pour une collection pour enfants et adolescents, encore disponible sur la boutique en ligne d'Adidas.

Suivez-nous sur Twitch!

s