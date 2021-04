Crabe des neiges : 7 restos de Montréal où en commander et se régaler

Partager







Le printemps est toujours marqué par la saison gourmande du crabe des neiges qui prend d’assaut les poissonneries de la province.

Ce crustacé est également bien apprécié des restaurateurs qui l’intègrent à leur menu dès que la neige disparait.

Même si les salles à manger sont encore fermées dans la grande région de Montréal, il est possible de commander du crabe des neiges préparé par un restaurant et servi avec de délicieux accompagnements.

Voici donc 7 restos où commander du crabe des neiges pour profiter pleinement de cette saison gourmande :

1. Parasol

Le «shack du homard» par le bar à vin Parasol a ouvert sa porte de garage le 1er avril cette année pour permettre aux Montréalais de profiter de la saison du crabe des neiges au maximum! Le crustacé est fraichement pêché de la Gaspésie et se commande entier, en demi-portion, chaud ou froid.

2. Hoogan & Beaufort

Le réputé restaurant propose une boîte-repas pour deux personnes qui aiment le crabe des neiges. Le festin se prépare à la maison et comprend 2 sections de crabes des neiges, des pleurotes Blanc de Gris grillés au feu de bois, de la jeune laitue, des pommes de terre ratte confite, du pain brioché maison et deux verrines de mousse au chocolat blanc pour desserts. Vous ne voulez pas un aussi gros festin? Optez pour les raviolis maison au crabe des neiges et crevette nordique dans la section «prêt-à-cuisiner entrée».

3. Mui Mui

Le Mui Mui est le tout nouveau projet du chef Minh Phat (Orange Rouge). Le restaurant aux saveurs asiatiques propose pour la saison du crabe des neiges des Temaki où le crustacé est servi avec du riz à sushi, de la crème fraîche au kimchi, du tobiko, de l’ aneth et une garniture de poireaux frits.

4 .Chez Victoire

La saison du crabe est bel et bien arrivée au restaurant Chez Victoire. L'endroit le propose seul et à décortiqué soi-même à la maison ou encore en boîte apéro ou en boîte repas où il est accompagné de quelques autres petits plats bien frais.

5. Beau Mont

Le menu pour deux cette semaine au restaurant Beau Mont met en vedette le crabe des neiges! Le trois services est disponible du jeudi au dimanche et se commande dès maintenant sur le site de l'entreprise. Le crabe est accompagné d'une salade de pommes de terre avec saucisson fumé et jardinière de légumes, et d'un brownie au chocolat comme dessert.

6. Épicerie Conserva

L’épicerie fine promet du crabe des neiges tous des vendredis et samedi jusqu’à la fin de la saison! Ce dernier est cuit et déjà en section, il ne vous reste plus qu’à le savourer à la maison! Attention toutefois, les quantités sont limitées chaque semaine!

7. Lucille’s Oyster Dive

Lucille’s Oyster Dive est l’un des endroits par excellence lorsque vient le temps de manger des produits de la mer. Il est possible de commander un crabe des neiges cuit entier ou un demi. Vous pouvez aller le chercher à la succursale de Monkland ou encore vous le faire livrer selon l’endroit où vous habiter.

