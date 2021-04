Ghostbusters Afterlife: un extrait du film dévoile le retour d’un personnage de l'original

Partager







Un extrait du film Ghostbusters: Afterlife révèle le retour de Stay-Puft Marshmallow Man (Bibendum Chamallow dans la version française) sous une nouvelle forme. Le petit personnage moelleux n’est toutefois pas seul, et digne de lui, il viendra semer le chaos.

• À lire aussi: Arrêtez tout, la première bande-annonce pour Ghostbusters: Afterlife vient d’être dévoilée sur le web

L’extrait, mettant en vedette Paul Rudd (Ant-Man) dans le rôle de M. Grooberson, montre le personnage au supermarché. Dans l’allée des friandises, il tombe nez à nez avec Stay-Puft Marshmallow Man s’extirpant d’un sac de guimauves. Il n’est toutefois pas seul, puisqu’une armée de bonshommes-guimauves sème la zizanie dans le magasin.

Dans le nouveau film de la franchise, on suivra une mère monoparentale, jouée par Carrie Coon (Fargo, The Leftovers), et ses deux enfants, joués par Finn Wolfhard (Stranger Things, It) et McKenna Grace (Mary, I,Tonya).

La jeune famille emménage dans la maison de leur défunt grand-père et découvre petit à petit des liens familiaux avec les fameux Ghostbusters. D’étranges événements forceront les enfants à reprendre là où leur grand-père s’était arrêté. On pourrait d’ailleurs revoir le retour de plusieurs stars des films originaux.

La sortie de Ghostbusters: Afterlife était prévue pour l’été 2020. En raison de la pandémie, elle a toutefois été repoussée au 11 novembre 2021.

