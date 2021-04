LEGO Vidiyo va charmer la génération Roblox et TikTok

Partager







Je vais commencer cet article avec un drôle d'aveu: depuis le début de la pandémie, j'ai développé un intérêt pour la réalité augmentée. Parce que je n'ai pas de visiteurs, j'aime bien allumer Pokémon Go pour placer Pikachu dans mon salon et prendre des photos adorables de lui. Est-ce un délire? Peut-être, mais ça me fait sourire, et toutes les opportunités de bonheur dans le contexte actuel sont les bienvenues. C'est avec ce nouvel intérêt pour la réalité augmentée que j'ai testé l'application Lego Vidiyo.

L'application permet aux joueurs de créer des vidéoclips de musique en utilisant la réalité augmentée, qui va scanner des vrais petits bonshommes Lego. Vous pouvez filmer vos clips dans un parc ou sur votre plancher de salon; tout est permis.

Lego s'est associé à Universal Music afin d'offrir un gros catalogue musical pour créer les vidéoclips, au lieu d'utiliser des chansons inconnues. Les joueurs peuvent choisir des chansons d'Ariana Grande, The Weeknd, Blackpink et de plein d'autres artistes. Lego a d'ailleurs indiqué que d'autres chansons seront ajoutées.

Bande-annonce Lego Vidiyo

Comment ça fonctionne?

J'ai moi-même testé Vidiyo avec la figurine Candy Mermaid, la sirène armée d'une guitare. Il y a plusieurs autres figurines «BeatBox» à collectionner: Alien DJ, HipHop Robot, Party Llama, Punk Pirate, Unicorn DJ et des personnages mystères que l'on retrouve dans des boîtes «bandmates» à 4,99$. Le côté mystère des boîtes Bandmates risque de charmer plusieurs personnes, qui voudront certainement collectionner toutes les figurines.

Lego

Les figurines BeatBox viennent avec des petites tuiles, nommées «BeatBits» que votre téléphone pourra scanner. Ces tuiles servent à débloquer des effets spéciaux que vous pourrez utiliser lorsque vous créez votre vidéoclip. Les boîtes BeatBox ont 14 BeatBits aléatoires, et 2 BeatBits propres au personnage choisi.

Une fois que vous avez construit votre petite boîte BeatBox, vous devez télécharger gratuitement l'application Vidiyo pour iOS ou Android. Il suffit de suivre les étapes pour démarrer: vous allez scanner votre bonhomme, le positionner dans un environnement avec assez d'espace et ensuite créer votre premier clip.

Les BeatBits scannés vont apparaître comme boutons sur votre écran. Vous pouvez les déclencher comme bon vous semble, c'est vous le réalisateur!

Lego

Votre bonhomme va donc danser dans l'environnement en chantant la chanson choisie. Vous pouvez même choisir la grandeur de la figurine. Un bonhomme Lego géant dans un parc, c'est quand même cool.

Pour chaque clip conçu, vous allez également accumuler des points. J'ai produit un clip avec l'excellente chanson « Kill this Love » de Blackpink et j'ai obtenu des points pour avoir utilisé 6 BeatBits différentes. Les points peuvent être échangés pour des items dans l'application, mais il n'y a pas de microtransaction. Un excellent choix, ici.

La sécurité

Lego

Parce que Vidiyo est une application pour les enfants de 7 ans et plus, la sécurité doit être plus que parfaite. L'appli a d'ailleurs son propre écosystème de partage de contenu afin d'y rester, au lieu d'apporter le contenu ailleurs.

Les écrans de téléchargement sont également utilisés afin de rappeler quelques consignes de sécurité. Exemple: toujours être alerte lorsque l'on fait un clip, ne pas filmer des gens à leur insu, respecter les lieux où l'on filme, etc.

Pour éviter les dérapes, les noms des groupes de musique sont générés de façon aléatoire avec des mots approuvés, et les contenus créés sont surveillés par de vrais humains et non un algorithme. Un clip ne devrait jamais contenir de l'information qui pourrait servir à identifier une personne. Il y a beaucoup d'avertissements, et c'est tant mieux.

Lego, mais pas trop

Lego

Bien que ce soit un produit Lego, ne vous attendez pas à construire votre figurine pendant plus que 10 minutes. On est très loin d'un kit de Star Wars de plus de 1000 pièces!

Mais, justement, on est aussi loin du prix habituel des gros kits de Lego. Les boîtes BeatBox sont 24,99$ et les petites figurines mystères, les BandMates, sont seulement 4,99$. L'application est gratuite, sans microtransactions.

Lego ne semble pas vraiment miser sur la construction avec Vidiyo. C'est peut-être plus un jeu pour les amateurs de Roblox ou de TikTok; ceux qui veulent créer du contenu numérique et qui volent les appareils mobiles de leurs parents. Ce n'est peut-être pas pour les habitués de Lego.

L'application n'est pas parfaite. Elle est parfois un peu lente et il n'est pas toujours facile de bien positionner les figurines pour les scanner. Mais, elle demeure très cool. Les figurines sont charmantes, la musique est bonne, il y a plein d'effets spéciaux et l'application est facile à comprendre. Reste à voir si c'est vraiment le type de jeu que les enfants veulent en ce moment, mais avec son petit prix, ça vaut l'essai!

