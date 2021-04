Nos suggestions culturelles cette semaine

Partager







Un documentaire sur les biais «racistes» des systèmes de reconnaissance faciale, un festival sur la culture afro-descendante et une chanson anticapitaliste d’Émile Bilodeau : place à la revendication cette semaine en culture!

Le documentaire Coded Bias : Algorithmes et discrimination

À voir absolument sur Netflix, le documentaire Coded Bias : Algorithmes et discrimination aborde les biais racistes et sexistes des systèmes de reconnaissance faciale et d’intelligence artificielle. On y suivra même l’histoire troublante d’une chercheure de la MIT ayant déniché ces failles dans des technologies produites par des multinationales comme IBM, Microsoft ou Amazon !

À voir dès maintenant sur Netflix

La jungle du capital, la chanson rebelle d’Émile Bilodeau

Après son baptême à l’émission Star Académie ce dimanche, on ne se tanne pas de La jungle du capital, la nouvelle chanson de l’artiste Émile Bilodeau sortie le 1er avril. Paroles entêtées, musique endiablée; ce coup de poing anticapitaliste offre un très bel avant-goût de son prochain album. En plus, un vidéoclip pour aller avec sera disponible dès jeudi sur YouTube.

Disponible sur les plateformes d’écoute en continu

Le Festival Afro Urbain en mode virtuel

La culture afro-descendante dans toute sa richesse est à l’honneur pour cette édition virtuelle du Festival Afro Urbain de la Maison d’Haïti. On a hâte notamment au party «black-out» avec DJ Sandy Duperval, aux panels avec des invités comme Gabriella «Kinté» Garbeau et Fabrice Vil ainsi qu’aux projections de films, dont ceux du Festival des films et des arts LGBTQ Massimadi.

En ligne du 9 au 11 avril

Programmation complète ici

J’travaille icitte!, une nouvelle série imprévisible de Mathieu Dufour

Mathieu Dufour ne chôme pas ce mois-ci et la websérie J’travaille icitte!, produite en collaboration avec Juste pour rire, en est la preuve! L’humoriste contrôlera un lieu différent à chaque épisode en accomplissant des «missions», parfois avec des invités. Le concept a été inauguré mardi à l’Hôtel Escad Quartier DIX30, avec Pier-Luc Funk comme invité. Les épisodes restent en ligne seulement 72 heures, alors faites vite !

Épisode un en ligne dès maintenant

Nouvel épisode chaque mardi, à 21 h

On veut des faits, des capsules informatives pour travailler l’esprit critique

Avec les 20 capsules ludiques d’On veut des faits, Télé-Québec se donne comme mission d’aiguiser votre esprit critique. Narrée avec convivialité par Léane Labrèche -Dor et Simon Lacroix, cette série web décortique plusieurs sujets importants (surtout en pandémie) comme le consensus scientifique, les fausses nouvelles, les études douteuses et même les théories du complot. À voir absolument !

À écouter gratuitement sur telequebec.tv